От праздника медсестер до Дня ЛНР: что отмечают 12 мая в России и мире

На 12 мая выпадает сразу несколько праздников. В православных храмах вспоминают о девяти мучениках, в России вспоминают о военной операции в Крыму во времена Великой Отечественной войны, а по всему миру поздравляют медсестер. О том, какие праздники выпадают на 12 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Российские праздники 12 мая 2025
День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции
В России 12 мая вспоминают важную историческую дату – завершение Крымской наступательной операции, которая проходила во время Великой Отечественной войны в апреле-мае 1944 года. Это была одна из самых успешных операций советских войск на южном направлении, в результате которой Крым был полностью освобожден от вражеских захватчиков.
Крымская операция началась 8 апреля и длилась чуть больше месяца. Советские войска проявили героизм и стойкость, преодолевая мощные оборонительные укрепления противника. Освобождение Крыма имело огромное стратегическое значение: был возвращен контроль над городом Севастополем, улучшилось положение советских войск на Черном море, а также был нанесен мощный удар по силам противника.
День Луганской Народной Республики
Также в этот день отмечается День Луганской Народной Республики — именно 12 мая 2014 года была официально провозглашена независимость ЛНР по итогам референдума, прошедшего днем ранее. Большинство жителей региона тогда высказались за самостоятельность и независимость республики.
Международные праздники 12 мая 2025
Международный день медицинской сестры
Во всем мире 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Дата выбрана не случайно: именно в этот день родилась Флоренс Найтингейл — основательница современного сестринского дела. Она прославилась во время Крымской войны, организовав уход за ранеными солдатами и создав первую профессиональную школу медицинских сестер.
День экологического образования
12 мая отмечается Всемирный день экологического образования. Основная цель этого праздника — привлечь внимание общества к вопросам экологии и необходимости бережного отношения к окружающей среде. В этот день проводятся различные мероприятия: акции по уборке территорий, лекции и семинары по экологии, открытые уроки в школах и вузах.
День предотвращения синдрома хронической усталости
Еще один интересный праздник 12 мая — День предотвращения синдрома хронической усталости. Этот синдром становится все более распространенным в современном мире из-за высоких нагрузок на работе, постоянного стресса и недостатка отдыха. Цель праздника — привлечь внимание людей к проблеме хронической усталости и напомнить о важности заботы о своем здоровье.
Православные праздники 12 мая 2025
День памяти девяти мучеников Кизических
12 мая православная церковь чтит память девяти мучеников Кизических. Святые пострадали в III веке во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Девять мучеников: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон проповедовали христианство в городе Кизике – ныне территория Турции. За свою веру они были подвергнуты жестоким пыткам и казнены.
Эти святые считаются покровителями людей, которые испытывают трудности и гонения за веру. В этот день в храмах совершается особое богослужение, верующие молятся мученикам Кизическим о заступничестве и укреплении веры.
День памяти преподобного Мемнона Чудотворца
Также 12 мая вспоминают преподобного Мемнона Чудотворца, монаха и подвижника, жившего в V веке. Святой Мемнон с юных лет посвятил себя служению Богу, жил в строгом посте и молитве. За свою духовную чистоту и праведную жизнь он был наделен даром чудотворения — исцелял больных и помогал нуждающимся.
День памяти святителя Василия Острожского
12 мая православные верующие чтут память святителя Василия Острожского — одного из самых почитаемых сербских святых. Святитель Василий жил в XVII веке, был епископом Захолмским и основателем знаменитого монастыря Острог в Черногории. Он прославился своими духовными подвигами, мудростью и милосердием.
Народный праздник 12 мая 2025
Девять целителей: приметы и традиции
Пока в православных храмах вспоминали о Девяти мучениках Кизических, в народе эта дата превратилась в праздник Девять целителей. Считалось, что мученики могут помочь при болезнях и эпидемиях, поэтому и день их памяти превратился в целительный.
Каждый год крестьяне произносили заговор, который спасал их от любых напастей. Звучал он так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Чтобы заговор точно сработал, люди выходили в полдень на дорогу и подставляли лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было хватить на год вперед.
Существовали и приметы на праздник. Так, если восход Солнца оказался ярким и ясным – значит, лето окажется теплым. Звездное небо указывала на богатый урожай, а молния, ударившая перед дождем предвещала долгие осадки.
Знаменитости, родившиеся 12 мая:
- Флоренс Найтингейл (1820–1910) — британская медсестра и общественный деятель, основательница современного сестринского дела.
- Жюль Массне (1842–1912) — французский композитор, автор знаменитых опер.
- Андрей Вознесенский (1933–2010) — советский и российский поэт-шестидесятник.
- Габриэль Форе (1845–1924) — французский композитор и педагог.
- Рами Малек (род. 1981) — американский актер, лауреат премии «Оскар».
- Тони Хоук (род. 1968) — легендарный американский скейтбордист.
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