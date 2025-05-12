Прокуратура добилась сноса расселенных домов в Челябинской области

Прокуратура Челябинской области добилась сноса трех аварийных домов в Кусе, которые давно расселили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Жилые дома по улице Гагарина, 36 и 25, а также улице Советская, 26 в городе Куса признаны аварийными и подлежащими сносу. Жители расселены в рамках реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“ в 2023 — 2024 годах, однако дома не снесены, муниципальный контракт на снос домов не заключен. После требований прокуратуры и получения судебного решения подрядная организация снесла дома», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что участки вокруг старых домов не огорожены, доступ посторонних лиц к ним не ограничен. Прокурор района направил главе Кусинского городского поселения представления с требованием устранить нарушения закона, однако меры приняты не были. В связи с этим прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями, требуя обязать администрацию провести снос расселенных аварийных домов и ликвидировать строительный мусор с земельного участка в срок, не превышающий восьми месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. В 2024 году Кусинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, дома снесены.
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