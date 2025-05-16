Украина на фоне переговоров с Россией расторгла таможенное соглашение

Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах на фоне переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он уточнил, что документ был подписан в Киеве 24 июня 1993 года.
Мельничук отметил, что это решение связано с необходимостью пересмотра правовых основ двусторонних отношений в таможенной сфере. Расторжение соглашения вступает в силу немедленно.
Сегодня в Стамбуле прошли первые за три годы переговоры России и Украины. Они длились почти два часа. По итогам встречи главы делегаций двух стран сделали заявления. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, который как и в 2022 году, сегодня возглавлял российскую переговорную группу, заявил, что обсуждение продолжится после обмена планами по прекращению огня. Саму встречу он охарактеризовал положительно. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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