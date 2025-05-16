Мединский вспомнил 21-летнюю войну со шведами, говоря о спецоперации России

Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский провел историческую параллель между современной спецоперацией России и Северной войной со Швецией. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову.
«Северная война со Швецией шла 21 год. Но уже через несколько лет после начала, Петр I предложил шведам мир», — сказал Мединский. Его слова приводит ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Мединский также добавил, что уже в начале Северной войны Россия предлагала Швеции мир на условиях минимальных территориальных уступок.
Однако шведский король Карл XII отверг предложения о мире, заявив, что будет «воевать до последнего шведа». Мединский отметил, что Швеция продолжала войну во многом благодаря поддержке Англии и Франции, которые финансировали шведскую армию и препятствовали заключению мира. Когда начались прямые мирные переговоры между Россией и Швецией на Аландских островах, западные державы активно вмешивались в процесс, настаивая на посредничестве и затягивая переговоры, поскольку им было выгодно противостояние двух крупных держав.
Мединский провел аналогию с текущей ситуацией вокруг Украины. Он подчеркнул, что исторические уроки показывают: затягивание военного конфликта и отказ от компромиссов приводит к большим потерям для всех сторон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.