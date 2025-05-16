Мединский вспомнил 21-летнюю войну со шведами, говоря о спецоперации России

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Уже в начале Северной войны Россия предлагала Швеции мир, отметил Мединский
Уже в начале Северной войны Россия предлагала Швеции мир, отметил Мединский Фото:

Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский провел историческую параллель между современной спецоперацией России и Северной войной со Швецией. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову.

«Северная война со Швецией шла 21 год. Но уже через несколько лет после начала, Петр I предложил шведам мир», — сказал Мединский. Его слова приводит ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Мединский также добавил, что уже в начале Северной войны Россия предлагала Швеции мир на условиях минимальных территориальных уступок.

Однако шведский король Карл XII отверг предложения о мире, заявив, что будет «воевать до последнего шведа». Мединский отметил, что Швеция продолжала войну во многом благодаря поддержке Англии и Франции, которые финансировали шведскую армию и препятствовали заключению мира. Когда начались прямые мирные переговоры между Россией и Швецией на Аландских островах, западные державы активно вмешивались в процесс, настаивая на посредничестве и затягивая переговоры, поскольку им было выгодно противостояние двух крупных держав.

Мединский провел аналогию с текущей ситуацией вокруг Украины. Он подчеркнул, что исторические уроки показывают: затягивание военного конфликта и отказ от компромиссов приводит к большим потерям для всех сторон.

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Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский провел историческую параллель между современной спецоперацией России и Северной войной со Швецией. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову. «Северная война со Швецией шла 21 год. Но уже через несколько лет после начала, Петр I предложил шведам мир», — сказал Мединский. Его слова приводит ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Мединский также добавил, что уже в начале Северной войны Россия предлагала Швеции мир на условиях минимальных территориальных уступок. Однако шведский король Карл XII отверг предложения о мире, заявив, что будет «воевать до последнего шведа». Мединский отметил, что Швеция продолжала войну во многом благодаря поддержке Англии и Франции, которые финансировали шведскую армию и препятствовали заключению мира. Когда начались прямые мирные переговоры между Россией и Швецией на Аландских островах, западные державы активно вмешивались в процесс, настаивая на посредничестве и затягивая переговоры, поскольку им было выгодно противостояние двух крупных держав. Мединский провел аналогию с текущей ситуацией вокруг Украины. Он подчеркнул, что исторические уроки показывают: затягивание военного конфликта и отказ от компромиссов приводит к большим потерям для всех сторон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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