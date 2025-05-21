Лавров назвал цель западных призывов к прекращению огня на Украине

Западные страны, выступая за прекращение огня на Украине, преследуют цель перевооружить Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
«Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на подольше, чтобы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину», — пояснил Лавров. Прямая трансляция конференции транслировалась ТАСС. Министр отметил, что такие мирные инициативы направлены на укрепление оборонительных позиций Украины.
Российское руководство неоднократно заявляло о недопустимости поставок вооружения Украине со стороны западных стран, считая это фактором эскалации конфликта. В Москве подчеркивают, что любые переговоры о перемирии должны учитывать интересы обеих сторон и не использоваться для временного усиления одной из них.
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