Лавров назвал цель западных призывов к прекращению огня на Украине

Лавров: Запад использует призывы к перемирию для перевооружения Украины
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Министр отметил, что мирные инициативы направлены на укрепление оборонительных позиций Украины
Министр отметил, что мирные инициативы направлены на укрепление оборонительных позиций Украины Фото:

Западные страны, выступая за прекращение огня на Украине, преследуют цель перевооружить Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на подольше, чтобы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину», — пояснил Лавров. Прямая трансляция конференции транслировалась ТАСС. Министр отметил, что такие мирные инициативы направлены на укрепление оборонительных позиций Украины.

Российское руководство неоднократно заявляло о недопустимости поставок вооружения Украине со стороны западных стран, считая это фактором эскалации конфликта. В Москве подчеркивают, что любые переговоры о перемирии должны учитывать интересы обеих сторон и не использоваться для временного усиления одной из них.

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Западные страны, выступая за прекращение огня на Украине, преследуют цель перевооружить Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. «Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на подольше, чтобы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину», — пояснил Лавров. Прямая трансляция конференции транслировалась ТАСС. Министр отметил, что такие мирные инициативы направлены на укрепление оборонительных позиций Украины. Российское руководство неоднократно заявляло о недопустимости поставок вооружения Украине со стороны западных стран, считая это фактором эскалации конфликта. В Москве подчеркивают, что любые переговоры о перемирии должны учитывать интересы обеих сторон и не использоваться для временного усиления одной из них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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