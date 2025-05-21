В России ужесточат контроль в аэропортах

Авиационные власти России ужесточили контроль в аэропортах. Об этом рассказали в Росавиации. Усиление контроля за воздушным пространством произошло после атак украинских беспилотников.
«Специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе», — сообщается в telegram-канале «Представитель Росавиации». Из-за временных ограничений некоторые самолеты отправлялись на запасные аэродромы.
Вечером 21 мая в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, отметили в Росавиации.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Московскую область. Системы ПВО Министерства обороны РФ оперативно отразили нападение. В Домодедово фрагмент БПЛА упал на территорию детского сада. Обошлось без пострадавших, все дети были экстренно эвакуированы в подвал здания. По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, всего уничтожено минимум семь вражеских беспилотников.
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