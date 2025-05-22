Сотрудники ЦРУ ранили женщину у штаб-квартиры агентства в Вирджинии

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В связи с происшествием главные ворота штаб-квартиры ЦРУ были временно закрыты
В связи с происшествием главные ворота штаб-квартиры ЦРУ были временно закрыты Фото:

У главных ворот штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Вирджинии сотрудники охраны открыли огонь по женщине, которая приблизилась к территории ведомства без разрешения. Об этом сообщает источник NBC News.

«Человек был застрелен в четверг утром охранниками у здания штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии», — пишет NBC News, ссылаясь на источник. Женщина-подозреваемая была ранена, после чего задержана сотрудниками охраны. В ЦРУ уточнили, что стрельба не привела к летальному исходу, однако дополнительные сведения о состоянии пострадавшей и мотивах ее действий не разглашаются.

В связи с происшествием главные ворота штаб-квартиры ЦРУ были временно закрыты. Представитель ведомства подтвердил, что стрельба была вызвана «инцидентом, связанным с безопасностью», и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

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У главных ворот штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Вирджинии сотрудники охраны открыли огонь по женщине, которая приблизилась к территории ведомства без разрешения. Об этом сообщает источник NBC News. «Человек был застрелен в четверг утром охранниками у здания штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии», — пишет NBC News, ссылаясь на источник. Женщина-подозреваемая была ранена, после чего задержана сотрудниками охраны. В ЦРУ уточнили, что стрельба не привела к летальному исходу, однако дополнительные сведения о состоянии пострадавшей и мотивах ее действий не разглашаются. В связи с происшествием главные ворота штаб-квартиры ЦРУ были временно закрыты. Представитель ведомства подтвердил, что стрельба была вызвана «инцидентом, связанным с безопасностью», и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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