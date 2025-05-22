Сотрудники ЦРУ ранили женщину у штаб-квартиры агентства в Вирджинии

У главных ворот штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Вирджинии сотрудники охраны открыли огонь по женщине, которая приблизилась к территории ведомства без разрешения. Об этом сообщает источник NBC News.
«Человек был застрелен в четверг утром охранниками у здания штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии», — пишет NBC News, ссылаясь на источник. Женщина-подозреваемая была ранена, после чего задержана сотрудниками охраны. В ЦРУ уточнили, что стрельба не привела к летальному исходу, однако дополнительные сведения о состоянии пострадавшей и мотивах ее действий не разглашаются.
В связи с происшествием главные ворота штаб-квартиры ЦРУ были временно закрыты. Представитель ведомства подтвердил, что стрельба была вызвана «инцидентом, связанным с безопасностью», и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
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