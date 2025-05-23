В Магнитогорске ответили на претензии к отсутствию транспорта

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пожаловались в ОНФ на транспортный коллапс в городе. Они утверждают, что более 200 тысяч человек практически отрезаны от больниц, школ и садиков.
«Более 200 тысяч человек практически отрезаны от больниц, школ и садиков в Магнитогорске из-за хаоса в сфере общественного транспорта. Жители Магнитогорска массово жалуются в Народный фронт на транспортный коллапс в городе», — говорится в сообществе «Текслер, помоги» в сойсети «ВКонтакте».
В управлении транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска рассказали, что после временного закрытия моста «Северный переход» была откорректирована маршрутная сеть города. Они рассказали, что произошло с каждым маршрутом.
«Изменения в расписание движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок внесены таким образом, чтобы осуществить бесперебойную перевозку горожан со всех районов города в промышленные зоны и обратно. Доступны маршруты автобусов 1, 22, 49 и новый 63, а также трамваи по маршрутам № 1, 16, 18, 31, 35», — уточнили в профильной структуре мэрии.
Они уточнили, что ранее маршрутами №47 и 48 занимался ИП Добрышкин Е.П. , но он прекратил свою работу в одностороннем порядке. В ответ администрация города провела конкурс на право выполнения перевозок, но на него не поступило заявок. Для сохранения транспортной доступности был организован новый муниципальный маршрут регулярных перевозок с регтарифом № 63, следующей схемой движения: пл. Победы — просп. Пушкина — ул. Маяковского — ул. Красноармейская — ул. Шоссейная — Штамповочный завод — ул. Вольная — ул. Лазника — ул. Калиновая — пос. Куйбас. Автобус по данному маршруту начинает работу с 05:30 согласно расписанию.
Для жителей левобережной части города организовано транспортное сообщение по следующим автобусным маршрутам:
- № 1: ул. Бестужева — ул. Сурикова — ул. Комсомольская — ул. Советская — ул. Грязнова — Южный переход — ул. Профсоюзная — ул. Кирова — пр. Пушкина — ул. Чкалова — тракт Челябинский — шоссе Космонавтов — ул. Сельская;
- № 22: ул. Комсомольская — ул. Энергетиков — ул. Вокзальная — пр. Ленина — ул. Гагарина — пр. Карла Маркса — ул. Грязнова — Южный переход — ул. Профсоюзная — ул. Кирова — пр. Пушкина — ул. Чкалова — ул. Полевая — шоссе Холмогорское;
- № 49: Пресная платина — Западное шоссе — ул. Гагарина — ул. Советская — ул. Грязнова — Южный переход — ул. Профсоюзная — ул. Кирова — пр. Пушкина — ул. Чкалова — Челябинский тракт — шоссе Космонавтов — ул. Сельская.
Эти маршруты являются магистральными и обеспечивают соединение нескольких районов города с его центром, связывая левобережную и правобережную части Магнитогорска, а также проходя через три городских района и позволяя пассажирам совершать пересадки на другие виды транспорта, в том числе трамваи и автобусы других маршрутов. Точные интервалы движения зависят от работы перевозчика, но не превышают 30 минут.
Также перевозку пассажиров осуществляет городской наземный электротранспорт (трамваи) по маршрутам № 1, 16, 18, 31 и 35. Таким образом, для перемещения между районами Магнитогорска достаточно сделать не более одной пересадки на другой маршрут городского электротранспорта или автобуса. Расписание маршрутов доступно на официальном сайте МП «Магнитогорский городской транспорт». Кроме того, с 1 февраля 2024 года для жителей доступно мобильное приложение «Умный транспорт», позволяющее отслеживать движение транспорта онлайн, определять ближайшие остановки и получать актуальные данные о времени прибытия автобусов и трамваев.
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