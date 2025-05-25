25 мая 2025
24 мая 2025

В ночном пожаре в Ленинском районе Челябинска погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасти женщину в квартире на третьем этаже не удалось
Спасти женщину в квартире на третьем этаже не удалось Фото:

На пожаре, произошедшем ночью в Челябинске в трехэтажном жилом доме на улице Коммунаров в Ленинском районе Челябинска, погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Ночью по улице Коммунаров загорелась квартира на третьем этаже жилого дома с последующим распространением огня на кровлю здания. В результате происшествия погибла женщина из горящей квартиры. Еще один человек пострадал: мужчина госпитализирован в больницу», — сообщается в telegram-канале главка.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования.

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На пожаре, произошедшем ночью в Челябинске в трехэтажном жилом доме на улице Коммунаров в Ленинском районе Челябинска, погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Ночью по улице Коммунаров загорелась квартира на третьем этаже жилого дома с последующим распространением огня на кровлю здания. В результате происшествия погибла женщина из горящей квартиры. Еще один человек пострадал: мужчина госпитализирован в больницу», — сообщается в telegram-канале главка. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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