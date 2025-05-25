В ночном пожаре в Ленинском районе Челябинска погибла женщина

На пожаре, произошедшем ночью в Челябинске в трехэтажном жилом доме на улице Коммунаров в Ленинском районе Челябинска, погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Ночью по улице Коммунаров загорелась квартира на третьем этаже жилого дома с последующим распространением огня на кровлю здания. В результате происшествия погибла женщина из горящей квартиры. Еще один человек пострадал: мужчина госпитализирован в больницу», — сообщается в telegram-канале главка.
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования.
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