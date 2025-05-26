Жители Кыштыма Челябинской области потребовали провести ремонт асфальтированной дороги до садов металлургов и к базам отдыха. В пресс-службе городской мэрии URA.RU ответили, когда залатают ямы и ждать ли капремонт этой дороги.
«Дорога из Кыштыма до садов „Теренкуль“ и базы отдыха „Травакуль“ находится в очень плачевном состоянии. Дорожники забрасывают ямы срезкой асфальта, но она выбивается и расползается после первого дождя. В садах и на базе отдыха трудятся и отдыхают не одно поколение заводчан, им очень нужна дорога», — пишет Александр П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Житель Кыштыма отметил, что садовые участки выдавались работникам местного медеэлектролитного завода десятки лет назад, и все это время они активно трудились, возделывая землю. Кроме того, на местной базе регулярно проводились состязания металлургов, в которых участвовали всеми семьями, сохраняя память об этих событиях на поколения.
«Раньше в летний период маршрутное такси ходило каждый час, а сейчас в связи с состоянием дороги маршрутка ходит один раз утром и один раз вечером. И людям приходиться пешком, на попутках добираться до своих любимых садов», — добавил местный житель.
В пресс-службе администрации Кыштыма URA.RU подтвердили, что дорога относится к муниципалитету и на ней есть участки, требующие ремонта. Он каждый год проводится после весеннего обследования дорог.
«Действительно, есть участки, нуждающиеся в ремонте. Финансовой возможности в бюджете округа сделать капитальный ремонт дороги в настоящее время нет. Текущий ямочный ремонт запланирован и будет выполнен», — уточнили в пресс-службе администрации Кыштыма.
В мэрии добавили, что регулярного движения до СНТ «Теренкуль» нет, но каждый год с 15 апреля по 15 октября вводится специальный садовый маршрут. Транспорт ходит по графику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!