26 мая 2025

Жители Кыштыма потребовали отремонтировать дорогу к садам металлургов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По такой дороге сотни жителей Кыштыма ездят в сады и на базы отдыха (архивное фото)
По такой дороге сотни жителей Кыштыма ездят в сады и на базы отдыха (архивное фото) Фото:

Жители Кыштыма Челябинской области потребовали провести ремонт асфальтированной дороги до садов металлургов и к базам отдыха. В пресс-службе городской мэрии URA.RU ответили, когда залатают ямы и ждать ли капремонт этой дороги.

«Дорога из Кыштыма до садов „Теренкуль“ и базы отдыха „Травакуль“ находится в очень плачевном состоянии. Дорожники забрасывают ямы срезкой асфальта, но она выбивается и расползается после первого дождя. В садах и на базе отдыха трудятся и отдыхают не одно поколение заводчан, им очень нужна дорога», — пишет Александр П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Житель Кыштыма отметил, что садовые участки выдавались работникам местного медеэлектролитного завода десятки лет назад, и все это время они активно трудились, возделывая землю. Кроме того, на местной базе регулярно проводились состязания металлургов, в которых участвовали всеми семьями, сохраняя память об этих событиях на поколения.

«Раньше в летний период маршрутное такси ходило каждый час, а сейчас в связи с состоянием дороги маршрутка ходит один раз утром и один раз вечером. И людям приходиться пешком, на попутках добираться до своих любимых садов», — добавил местный житель.

В пресс-службе администрации Кыштыма URA.RU подтвердили, что дорога относится к муниципалитету и на ней есть участки, требующие ремонта. Он каждый год проводится после весеннего обследования дорог.

«Действительно, есть участки, нуждающиеся в ремонте. Финансовой возможности в бюджете округа сделать капитальный ремонт дороги в настоящее время нет. Текущий ямочный ремонт запланирован и будет выполнен», — уточнили в пресс-службе администрации Кыштыма.

В мэрии добавили, что регулярного движения до СНТ «Теренкуль» нет, но каждый год с 15 апреля по 15 октября вводится специальный садовый маршрут. Транспорт ходит по графику.

На дороге сделают ямочный ремонт
На дороге сделают ямочный ремонт
Фото:
Жители Кыштыма вынуждены добираться до садов на попутках, так как маршрутка по такой дороге ходит редко
Жители Кыштыма вынуждены добираться до садов на попутках, так как маршрутка по такой дороге ходит редко
Фото:

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Жители Кыштыма Челябинской области потребовали провести ремонт асфальтированной дороги до садов металлургов и к базам отдыха. В пресс-службе городской мэрии URA.RU ответили, когда залатают ямы и ждать ли капремонт этой дороги. «Дорога из Кыштыма до садов „Теренкуль“ и базы отдыха „Травакуль“ находится в очень плачевном состоянии. Дорожники забрасывают ямы срезкой асфальта, но она выбивается и расползается после первого дождя. В садах и на базе отдыха трудятся и отдыхают не одно поколение заводчан, им очень нужна дорога», — пишет Александр П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Житель Кыштыма отметил, что садовые участки выдавались работникам местного медеэлектролитного завода десятки лет назад, и все это время они активно трудились, возделывая землю. Кроме того, на местной базе регулярно проводились состязания металлургов, в которых участвовали всеми семьями, сохраняя память об этих событиях на поколения. «Раньше в летний период маршрутное такси ходило каждый час, а сейчас в связи с состоянием дороги маршрутка ходит один раз утром и один раз вечером. И людям приходиться пешком, на попутках добираться до своих любимых садов», — добавил местный житель. В пресс-службе администрации Кыштыма URA.RU подтвердили, что дорога относится к муниципалитету и на ней есть участки, требующие ремонта. Он каждый год проводится после весеннего обследования дорог. «Действительно, есть участки, нуждающиеся в ремонте. Финансовой возможности в бюджете округа сделать капитальный ремонт дороги в настоящее время нет. Текущий ямочный ремонт запланирован и будет выполнен», — уточнили в пресс-службе администрации Кыштыма. В мэрии добавили, что регулярного движения до СНТ «Теренкуль» нет, но каждый год с 15 апреля по 15 октября вводится специальный садовый маршрут. Транспорт ходит по графику.
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© Служба новостей «URA.RU»
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