Челябинец предостерег от повторения испанского опыта, вызвавшего энергокризис

Профессор кафедры «Автоматизированный электропривод» Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Владимир Кодкин предостерег челябинцев от вызвавшего энергетический кризис опыта Испании. Как ученый заявил URA.RU, чтобы избежать проблем, доля альтернативных источников энергии не должна превышать 5-10%.
«Основная проблема заключается в непредсказуемости природных факторов, влияющих на выработку энергии. Когда такие источники составляют значительную долю в общей структуре производства энергии, малейшие изменения погодных условий приводят к значительным колебаниям мощности», — заявил URA.RU Кодкин.
По мнению ученого, если доля возобновляемых источников энергии превышает 10%, возникает риск нестабильности всей энергетической системы. Ученый процитировал свою работу, опубликованную швейцарским издательством MDPI. В статье профессор рассмотрел возможные последствия превышения допустимой нормы таких источников.
Кодкин уверен, что энергетический кризис в Испании возник в результате избытка возобновляемых источников. В стране их доля превысила 50-60%. Это нарушило баланс между традиционными и альтернативными видами энергии. Ученый предсказал проблемы несколько лет назад. Он отметил, что многие страны Европы, включая Германию, сталкиваются с подобными рисками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!