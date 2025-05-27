В Челябинске расторгнут контракт с перевозчиком, по вине которого пассажиры получили ожоги

В Челябинске расторгнут контракт с перевозчиком ООО «Копейское маршрутное такси», по вине которого пассажиры автобуса №51 получили ожоги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Маршрут № 51 „Улица Молодогвардейцев — Поселок Сосновка“ обслуживается ООО „Копейское маршрутное такси“ по государственному контракту. После принятия решения уполномоченными органами, в том числе вынесения приговора в отношении должностных лиц перевозчика по статье 238 УК РФ, будет приниматься решение о расторжении контракта с включением перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Причиной инцидента в автобусе, когда пассажиры получили ожоги, стала утечка антифриза. На предприятии должны были допускать к перевозкам пассажиров автобусы, прошедшие контроль их технического состояния. Также проводить техническое обслуживание автобусов в установленные сроки. «Все пострадавшие пассажиры могут обратиться в страховую компанию за выплатой страхового возмещения. По информации транспортной компании, такой договор заключён со СПАО „Ингосстрах“», — добавили в челябинском миндортрансе.
В Челябинске 27 мая утром пассажиры автобуса №51 получили ожоги тела. Во время поездки их неожиданно окатило кипятком. Прокуратура начала проверку.
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