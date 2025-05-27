Прокуратура в Челябинске проверит информацию о пострадавших от ожогов пассажирах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура проверит документы транспортного предприятия
Прокуратура проверит документы транспортного предприятия Фото:

Прокуратура Челябинска начала проверку после сообщений в СМИ о получении ожогов пассажирами автобуса №51. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки гражданам», — сообщили в прокуратуре Челябинска. В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки действиям перевозчика дадут правовую оценку, а при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В прокуратуре также добавили, что всем пострадавшим в результате инцидента окажут необходимую правовую помощь. Специалисты проверят, как транспортное предприятие соблюдало требования безопасности и технического обслуживания автобусов, а также условия перевозки пассажиров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинска начала проверку после сообщений в СМИ о получении ожогов пассажирами автобуса №51. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки гражданам», — сообщили в прокуратуре Челябинска. В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки действиям перевозчика дадут правовую оценку, а при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. В прокуратуре также добавили, что всем пострадавшим в результате инцидента окажут необходимую правовую помощь. Специалисты проверят, как транспортное предприятие соблюдало требования безопасности и технического обслуживания автобусов, а также условия перевозки пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...