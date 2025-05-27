Прокуратура в Челябинске проверит информацию о пострадавших от ожогов пассажирах

Прокуратура Челябинска начала проверку после сообщений в СМИ о получении ожогов пассажирами автобуса №51. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки гражданам», — сообщили в прокуратуре Челябинска. В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки действиям перевозчика дадут правовую оценку, а при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
В прокуратуре также добавили, что всем пострадавшим в результате инцидента окажут необходимую правовую помощь. Специалисты проверят, как транспортное предприятие соблюдало требования безопасности и технического обслуживания автобусов, а также условия перевозки пассажиров.
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