29 мая 2025

Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии

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Президент РФ рассказал, как его тепло принимали на родине бывшего премьера Японии
Президент РФ рассказал, как его тепло принимали на родине бывшего премьера Японии Фото:

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, с теплотой вспомнили визит российского лидера в префектуру Ямагути. Там ему устроили почти семейный прием.

«Я хорошо помню эту поездку на малую родину вашего супруга. Это был очень теплый, почти семейный прием, по-настоящему дружеский», — сказал Путин. Его слова приводят РИА «Новости»

Акиэ Абэ отметила, что жители префектуры до сих пор с теплотой и гордостью вспоминают тот визит. Российский лидер принял 29 мая в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии и заявил, что ее муж всегда выступал за укрепление отношений. Синдзо Абэ, с которым у российского президента были доверительные отношения, погиб в результате покушения в июле 2022 года. 

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Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, с теплотой вспомнили визит российского лидера в префектуру Ямагути. Там ему устроили почти семейный прием. «Я хорошо помню эту поездку на малую родину вашего супруга. Это был очень теплый, почти семейный прием, по-настоящему дружеский», — сказал Путин. Его слова приводят РИА «Новости» Акиэ Абэ отметила, что жители префектуры до сих пор с теплотой и гордостью вспоминают тот визит. Российский лидер принял 29 мая в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии и заявил, что ее муж всегда выступал за укрепление отношений. Синдзо Абэ, с которым у российского президента были доверительные отношения, погиб в результате покушения в июле 2022 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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