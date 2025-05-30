Маркетологи призвали жителей Братска бежать из города

Власти города Братска в Иркутской области оказались не смогли ограничить размещение рекламы, побуждающей жителей к переезду из населенного пункта. Об этом сообщило издание «Подъем», ссылаясь на городскую думу.
«В соответствии с федеральным законом, уставом городского округа Дума города Братска не наделена полномочиями по установлению запрета на размещение наружной рекламы на территории города Братска». — передало издание сообщение думы. В городской администрации также заявили, что вопрос будет рассмотрен на заседании, запланированном на июнь.
Ранее горожане выразили недовольство по поводу рекламного слогана на троллейбусе, который гласил: «Переезд в другой город — это просто». Многие пользователи социальных сетей восприняли слоган как призыв к отъезду из города.
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