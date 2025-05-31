Врач рассказал о БАДах-пустышках

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Эндокринолог Тимофеев: профилактически пить добавки омега-3 не нужно
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Врачи рекомендуют употреблять жирную рыбу из-за омега-3
Врачи рекомендуют употреблять жирную рыбу из-за омега-3 Фото:

Прием добавок омега-3 не доказал своей эффективности в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, показало новое исследование в области кардиологии. Эксперты теперь рекомендуют получать необходимое количество омега-3 жирных кислот из натуральных источников, таких как растительные масла и жирная рыба. Об этом рассказал эндокринолог клиники DocMed Андрей Тимофеев.

«Прием омега-3 добавок не доказал свою эффективность в снижении риска инфарктов и инсультов, то есть профилактически пить такие добавки не нужно. Основные источники омега-3 должен поступать именно за счет растительных масел и жирной рыбы», — заявил врач в интервью для «Здоровье Mail». Согласно рекомендациям, достаточно употреблять две порции рыбы в неделю, где одна порция составляет примерно 120–140 граммов, чтобы обеспечить необходимый уровень омега-3.

Среди доступных видов рыбы, богатых омега-3, можно выделить сельдь, скумбрию, консервированные сардины, кильку и мойву. Для тех, кто предпочитает более премиальные варианты, стоит обратить внимание на дикого лосося, форель, тунца и палтус. Эти виды рыбы не только содержат больше омега-3, но и отличаются более нежным вкусом и меньшим количеством костей.

Ранее эксперты уже отмечали, что регулярное употребление зелени и темно-зеленых овощей способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержанию антиоксидантов, витаминов и пищевых волокон.  Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала URA.RU, в чем польза зелени, сколько ее нужно есть в неделю и кому стоит отказаться от этого продукта, несмотря на всю его пользу.

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Прием добавок омега-3 не доказал своей эффективности в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, показало новое исследование в области кардиологии. Эксперты теперь рекомендуют получать необходимое количество омега-3 жирных кислот из натуральных источников, таких как растительные масла и жирная рыба. Об этом рассказал эндокринолог клиники DocMed Андрей Тимофеев. «Прием омега-3 добавок не доказал свою эффективность в снижении риска инфарктов и инсультов, то есть профилактически пить такие добавки не нужно. Основные источники омега-3 должен поступать именно за счет растительных масел и жирной рыбы», — заявил врач в интервью для «Здоровье Mail». Согласно рекомендациям, достаточно употреблять две порции рыбы в неделю, где одна порция составляет примерно 120–140 граммов, чтобы обеспечить необходимый уровень омега-3. Среди доступных видов рыбы, богатых омега-3, можно выделить сельдь, скумбрию, консервированные сардины, кильку и мойву. Для тех, кто предпочитает более премиальные варианты, стоит обратить внимание на дикого лосося, форель, тунца и палтус. Эти виды рыбы не только содержат больше омега-3, но и отличаются более нежным вкусом и меньшим количеством костей. Ранее эксперты уже отмечали, что регулярное употребление зелени и темно-зеленых овощей способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержанию антиоксидантов, витаминов и пищевых волокон.  Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала URA.RU, в чем польза зелени, сколько ее нужно есть в неделю и кому стоит отказаться от этого продукта, несмотря на всю его пользу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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