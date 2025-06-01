В Москве с 1 июня увеличилась стоимость проезда в городском транспорте: билеты по основным тарифам подорожали на 4–6 рублей. Теперь разовая поездка на метро, МЦК, МЦД или наземном транспорте в пределах города стоит 67 рублей, а в пригороде — 90 рублей.
«С 1 июня 2025 года изменилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы: цена одного билета по тарифу „Кошелек“, „Единый“ с лимитом и при оплате банковской картой проиндексирована на 4–6 руб», — пишет РБК. При этом самая низкая стоимость продолжает действовать при оплате по биометрии — 63 рубля, при оплате банковской картой — 74 рубля.
Тариф «90 минут» и бесплатные пересадки сохраняются. Также с 1 июня выросла стоимость эвакуации автомобилей и проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик — до семи рублей за участок. В остальное время поездки по хордам бесплатны.
По словам председателя Комиссии Мосгордумы по транспорту Сабины Цветковой, индексация тарифов связана с экономическими изменениями и необходимостью развития транспортной системы. «Корректировка тарифов на проезд в городском транспорте — это естественный ответ на происходящие в обществе экономические процессы», — отметила она. Средства от повышения направят на улучшение инфраструктуры, обновление подвижного состава и развитие удобных способов оплаты.
В прошлом месяце стоимость проезда повысилась и на других транспортных направлениях: с 12 мая были введены сезонные тарифы на участке трассы М-11 «Нева» от МКАД до Зеленограда, а с 1 мая изменились тарифы на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. Рост цен был вызван необходимостью обеспечения комфортных и безопасных условий, а также развитием транспортной инфраструктуры.
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