На трассе М-11 «Нева» выросли тарифы за проезд

С 12 мая на участке 15–58 км трассы М-11 «Нева» введены сезонные тарифы, из-за этого увеличилась стоимость проезда для владельцев легковых автомобилей по дачным маршрутам в выходные. Об этом сообщили в Северо-западной концессионной компании (СЗКК). Повышенные цены будут действовать до 19 октября.
«На участке от МКАД до Зеленограда проезд по пятницам и субботам теперь стоит 800 рублей (вместо 750 рублей), до ЦКАДа — 1,2 тысячи рублей (вместо 1,1 тысячи рублей), до Солнечногорска — 1,6 тысячи рублей (вместо 1,4 тысячи рублей). Остальные тарифы опубликованы на сайте СЗКК», — говорится на официальном сайте компании. В СЗКК подчеркнули, что тарифы по рабочим дням (кроме пятницы) для легковых автомобилей останутся прежними. В компании пояснили, что повышение введено «для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге».
Северо-западная концессионная компания была создана как совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci SA. Впоследствии доли перешли к «Нацпроектстрою». Участок трассы М-11 от 58-го километра до Санкт-Петербурга обслуживает госкомпания «Автодор», которая не сообщала о повышении тарифов на своем участке.
Ранее, с 1 мая, обновленные тарифы были введены и на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге — изменения коснулись как оплаты наличными и картами, так и базовых тарифов для пользователей транспондеров на ряде маршрутов. Тогда стоимость проезда по большинству маршрутов изменилась в среднем менее чем на 6%, при этом для части направлений тарифы остались прежними.
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