Зеленский раскрыл, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле

Зеленский: Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах 2 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Рустэм Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле
Рустэм Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле Фото:

Владимир Зеленский рассказал, кто будет возглавлять украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле. Возглавлять украинскую сторону будет Рустем Умеров. Об этом сообщил Зеленский в соцсетях «Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров» — написал глава Украины.

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Владимир Зеленский рассказал, кто будет возглавлять украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле. Возглавлять украинскую сторону будет Рустем Умеров. Об этом сообщил Зеленский в соцсетях «Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров» — написал глава Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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