Зеленский раскрыл, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле

Рустэм Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле
Владимир Зеленский рассказал, кто будет возглавлять украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле. Возглавлять украинскую сторону будет Рустем Умеров. Об этом сообщил Зеленский в соцсетях «Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров» — написал глава Украины.
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