Около 20 вузов России получили предупреждения от Рособрнадзора

Рособрнадзор направил предостережения 19 университетам, включая МГУ, РУДН и Высшую школу экономики. Ведомство потребовало устранить нарушения в сфере некачественно контроля над образованием, сказано в сообщении.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Среди получивших предупреждения оказались Санкт-Петербургский горный университет и Московский политех.
Также в перечень вошли Московский институт электронной техники, МГТУ им. Баумана, Дальневосточный федеральный университет и другие крупные учебные заведения. Полный список включает как столичные, так и региональные университеты различного профиля.
Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем вузам страны. Речь идет о Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова. Также в список вошли Тольяттинский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, сообщает Общественная Служба Новостей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.