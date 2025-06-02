Около 20 вузов России получили предупреждения от Рособрнадзора

Рособрнадзор выявил 19 вузов РФ, которые нарушали требования об образовании
© Служба новостей «URA.RU»
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Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 вузам, среди них МГУ
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 вузам, среди них МГУ Фото:

Рособрнадзор направил предостережения 19 университетам, включая МГУ, РУДН и Высшую школу экономики. Ведомство потребовало устранить нарушения в сфере некачественно контроля над образованием, сказано в сообщении. 

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Среди получивших предупреждения оказались Санкт-Петербургский горный университет и Московский политех.

Также в перечень вошли Московский институт электронной техники, МГТУ им. Баумана, Дальневосточный федеральный университет и другие крупные учебные заведения. Полный список включает как столичные, так и региональные университеты различного профиля.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем вузам страны. Речь идет о Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова. Также в список вошли Тольяттинский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Рособрнадзор направил предостережения 19 университетам, включая МГУ, РУДН и Высшую школу экономики. Ведомство потребовало устранить нарушения в сфере некачественно контроля над образованием, сказано в сообщении.  «Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Среди получивших предупреждения оказались Санкт-Петербургский горный университет и Московский политех. Также в перечень вошли Московский институт электронной техники, МГТУ им. Баумана, Дальневосточный федеральный университет и другие крупные учебные заведения. Полный список включает как столичные, так и региональные университеты различного профиля. Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем вузам страны. Речь идет о Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова. Также в список вошли Тольяттинский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, сообщает Общественная Служба Новостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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