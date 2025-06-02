На Западе заявили, что Киев перед переговорами в Стамбуле показал истинное лицо

Le Temps: Киев атаковал Россию сотнями дронами перед переговорами в Стамбуле
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Больше 160 дронов было уничтожено на территории России
Больше 160 дронов было уничтожено на территории России Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Киев продемонстрировал свое истинное лицо перед переговорами в Стамбуле, предприняв очередную попытку атаковать российскую территорию. Об этом сообщает швейцарское издание Le Temps.

«В понедельник Россия объявила, что за ночь сбила 162 беспилотника ВСУ. Это произошло на фоне переговоров в Стамбуле о конце конфликта, который пока кажется отдаленным», — написали Le Temps.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины запустили сотни дронов по территории российских регионов. Все беспилотники были успешно перехвачены и уничтожены средствами ПВО РФ, как передает в Минобороны России.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной назначен на 2 июня и состоится во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, ранее руководивший переговорами в Стамбуле весной 2022 года. Онлайн-трансляция переговоров ведет URA.RU.

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Киев продемонстрировал свое истинное лицо перед переговорами в Стамбуле, предприняв очередную попытку атаковать российскую территорию. Об этом сообщает швейцарское издание Le Temps. «В понедельник Россия объявила, что за ночь сбила 162 беспилотника ВСУ. Это произошло на фоне переговоров в Стамбуле о конце конфликта, который пока кажется отдаленным», — написали Le Temps. Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины запустили сотни дронов по территории российских регионов. Все беспилотники были успешно перехвачены и уничтожены средствами ПВО РФ, как передает в Минобороны России. Второй раунд переговоров между Россией и Украиной назначен на 2 июня и состоится во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, ранее руководивший переговорами в Стамбуле весной 2022 года. Онлайн-трансляция переговоров ведет URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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