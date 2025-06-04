Норвегия столкнулась с экономической катастрофой из-за проведения ЧМ-2025

Рейнскоу: убытки от проведения ЧМ-2025 в Норвегии составили 2,9 млн долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат мира по лыжам принес Норвегии огромные убытки
Чемпионат мира по лыжам принес Норвегии огромные убытки Фото:

Убытки от проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия), который проходил с 26 февраля по 9 марта, составили 34 миллиона норвежских крон (около 2,9 миллиона евро). Об этом сообщил глава финансового департамента муниципалитета Кьетил Рейнскоу.

«Трудно понять, когда вы сначала прогнозируете прибыль в 20-30 миллионов крон в январе, продаете столько билетов, сколько продали, а потом приходите к дефициту в двузначное число миллионов крон», — заявил Рейнскоу. Его слова приводит издание VG.

Он отметил, что ни разу за все время не сталкивался с подобными случаями. По его словам, это настоящая экономическая катастрофа. 

Российские и белорусские спортсмены не принимали участие в данном турнире, так как в 2022 году были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от международных соревнований из-за событий на Украине. В декабре пресс-служба FIS подтвердила сохранение этого решения, однако позже президент организации Йохан Элиаш высказался за допуск атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Убытки от проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия), который проходил с 26 февраля по 9 марта, составили 34 миллиона норвежских крон (около 2,9 миллиона евро). Об этом сообщил глава финансового департамента муниципалитета Кьетил Рейнскоу. «Трудно понять, когда вы сначала прогнозируете прибыль в 20-30 миллионов крон в январе, продаете столько билетов, сколько продали, а потом приходите к дефициту в двузначное число миллионов крон», — заявил Рейнскоу. Его слова приводит издание VG. Он отметил, что ни разу за все время не сталкивался с подобными случаями. По его словам, это настоящая экономическая катастрофа.  Российские и белорусские спортсмены не принимали участие в данном турнире, так как в 2022 году были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от международных соревнований из-за событий на Украине. В декабре пресс-служба FIS подтвердила сохранение этого решения, однако позже президент организации Йохан Элиаш высказался за допуск атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...