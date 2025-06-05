В Воронежской области приостановлено движение поездов

05 июня 2025 в 15:57 Размер текста - 17 +

Движение поездов на перегоне Евдаково — Сагуны приостановлено Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры Движение поездов на юге Воронежской области временно остановлено из-за повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. «В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны движение поездов временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», — уточнила ЮВЖД в telegram-канале . Данный участок располагается между Лисками и Россошью на магистрали, соединяющей Москву с Ростовом-на-Дону. По информации ведомства, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время специалисты проводят работы по установлению причин происшествия и устранению повреждений. Жителям и пассажирам рекомендуется учитывать вероятность задержек в расписании поездов. Ранее мы писали, что на юге Воронежской области несколько поездов были остановлены из-за повреждения полотна на железной дороге. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет. На данный момент причина повреждения остается неизвестной. Подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение поездов на юге Воронежской области временно остановлено из-за повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. «В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны движение поездов временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», — уточнила ЮВЖД в telegram-канале. Данный участок располагается между Лисками и Россошью на магистрали, соединяющей Москву с Ростовом-на-Дону. По информации ведомства, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время специалисты проводят работы по установлению причин происшествия и устранению повреждений. Жителям и пассажирам рекомендуется учитывать вероятность задержек в расписании поездов. Ранее мы писали, что на юге Воронежской области несколько поездов были остановлены из-за повреждения полотна на железной дороге. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет. На данный момент причина повреждения остается неизвестной. Подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области — в материале URA.RU.