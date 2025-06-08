Глава Челябинска Лошкин дал важное указание мэрии по подготовке к праздникам после громкого разноса

Фонтаны в Челябинске в предстоящие праздничные и выходные дни должны работать без сбоя, в том числе в парках Пушкина и Тищенко. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Фонтаны должны работать в праздничные дни с 12 по 15 июня обязательно. Люди будут отдыхать и ходить в парки. Проведите профилактически работы, чтобы больше не было никаких инцидентов», — сказал Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
В Челябинске 1 июня не работал фонтан в парк имени Тищенко в Металлургическом районе. На улице стояла 30-градусная жара, а фонтан был выключен. Лошкин отчитал главу Металлургического района Сергея Кочеткова. Сейчас фонтан в парке Тищенко работает, но верхняя чаша требует ремонта. «Для него ждут новое оборудование», — доложил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
Также в парке имени Пушкин отключен фонтан. «Сейчас его моют, а к вечеру обещают снова включить. У фонтана нет системы водоотведения. В этом году, после завершения сезона, его планируют реконструировать, чтобы проблем с цветением не возникало», — добавил Авдеев.
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