08 июня 2025

Глава Челябинска Лошкин дал важное указание мэрии по подготовке к праздникам после громкого разноса

Глава Челябинска Лошкин: все фонтаны в праздничные дни должны работать
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтаны в Челябинске в праздники должны работать без сбоя, говорит Лошкин
Фонтаны в Челябинске в праздники должны работать без сбоя, говорит Лошкин Фото:

Фонтаны в Челябинске в предстоящие праздничные и выходные дни должны работать без сбоя, в том числе в парках Пушкина и Тищенко. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«Фонтаны должны работать в праздничные дни с 12 по 15 июня обязательно. Люди будут отдыхать и ходить в парки. Проведите профилактически работы, чтобы больше не было никаких инцидентов», — сказал Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

В Челябинске 1 июня не работал фонтан в парк имени Тищенко в Металлургическом районе. На улице стояла 30-градусная жара, а фонтан был выключен. Лошкин отчитал главу Металлургического района Сергея Кочеткова. Сейчас фонтан в парке Тищенко работает, но верхняя чаша требует ремонта. «Для него ждут новое оборудование», — доложил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. 

Также в парке имени Пушкин отключен фонтан. «Сейчас его моют, а к вечеру обещают снова включить. У фонтана нет системы водоотведения. В этом году, после завершения сезона, его планируют реконструировать, чтобы проблем с цветением не возникало», — добавил Авдеев. 

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Фонтаны в Челябинске в предстоящие праздничные и выходные дни должны работать без сбоя, в том числе в парках Пушкина и Тищенко. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.  «Фонтаны должны работать в праздничные дни с 12 по 15 июня обязательно. Люди будут отдыхать и ходить в парки. Проведите профилактически работы, чтобы больше не было никаких инцидентов», — сказал Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  В Челябинске 1 июня не работал фонтан в парк имени Тищенко в Металлургическом районе. На улице стояла 30-градусная жара, а фонтан был выключен. Лошкин отчитал главу Металлургического района Сергея Кочеткова. Сейчас фонтан в парке Тищенко работает, но верхняя чаша требует ремонта. «Для него ждут новое оборудование», — доложил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.  Также в парке имени Пушкин отключен фонтан. «Сейчас его моют, а к вечеру обещают снова включить. У фонтана нет системы водоотведения. В этом году, после завершения сезона, его планируют реконструировать, чтобы проблем с цветением не возникало», — добавил Авдеев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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