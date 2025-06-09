В Челябинской области назвали «плохишей» в важном проекте

В Челябинской области назвали территории, отстающие по числу голосов, поданных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Муниципалитеты-аутсайдеры на встрече с партийным активом «Единой России» озвучил вице-губернатор Роман Воллерт.
«Коллеги, я не могу не воспользоваться этой площадкой для того, чтобы обратить внимание на некоторые муниципалитеты в разрезе проекта „Формирование комфортной городской среды“. Озерский городской округ, Миасский городской округ, Златоуст, Сосновский муниципальный округ по ФКГС показывают неудовлетворительный, прямо скажем, результат. Мы должны понимать, что голосование за комфортную городскую среду показывает мобилизационный ресурс нашей партии», — обратился Воллерт к партийцам, среди которых были многие главы муниципалитетов.
Воллерт добавил, что до завершения голосования осталось три дня. Он обратился к главам с просьбой максимально усилиться и поработать со своей мобилизационной базой и с волонтерами, чтобы улучшить показатели.
Проект «Комфортная городская среда» реализуется с 2017 года. Жители муниципалитетов в его рамках на электронной площадке голосуют, какое именно общественное пространство в городе или районе должно быть благоустроено в следующем году. Процент проголосовавших является одним из пунктов, по которым оценивается работа руководства муниципалитетов. В этом году голосование завершится 12 июня.
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