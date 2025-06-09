Исключенная из индексов с челябинским «Мечелом» компания объяснила решение биржи

Полиметаллический холдинг «Селигдар», чьи акции Мосбиржа исключила из расчета индексов вместе с бумагами челябинского «Мечела», объяснил произошедшее. Как URA.RU заявили в пресс-службе группы, решение торговой площадки техническое.
«Исключение произошло не из-за ухудшения операционной или финансовой деятельности компании. Причиной стали технические параметры, связанные с весом акций в индексах. Подобные изменения — это общепринятая практика на бирже», — заявили URA.RU в офисе компании.
Исключили бумаги из-за снижения веса акций холдинга в индексах ниже установленного порогового значения. Несмотря на это, эксперты не ожидают значительных изменений в спросе на акции компании на Мосбирже. В «Селигдаре» напомнили, что их акции остались в составе других индексов: средней и малой капитализации, металлов и добычи, широкого рынка.
Представители компании подчеркнули, что «Селигдар» демонстрирует стабильные результаты работы, включая значительный рост выручки от продажи металлов и концентратов. В 2025 году ожидается запуск новой золотоизвлекательной фабрики на «Хвойном», что позволит компании выйти на запланированные объемы добычи.
«Комплексная оценка причин снижения котировок „Селигдара“ показывает, что фундаментальная недооцененность акций и исключение их из индекса никак не связаны с текущей деятельностью компании и не имеют под собой реальных предпосылок. Скорее, это следствие искусственно созданного информационного шума вокруг судебного разбирательства с мажоритарными акционерами», — отметила пресс-служба холдинга.
Исключение бумаг произойдет с 20 июня. Как рассказали в пресс-службе биржевой площадки, акции обеих компаний не будут учитываться при расчетах индексов Мосбиржи и РТС.
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