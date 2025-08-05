«Проходят годы»: сколько нужно денег и сил, чтобы стать яхтсменом в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге проводят обучение по парусному спорту для взрослых

05 августа 2025 в 17:59 Размер текста - 17 +

Парусному спорту можно обучиться и во взрослом возрасте Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Катание на яхте ассоциируется с простотой в управлении: никаких лишних педалей, как в автомобиле, и коробки передач. На деле, чтобы освоить парусный спорт, придется потратить время, силы и сильно раскошелиться. Корреспондент URA.RU отправился в губернский яхт-клуб «Коматек», чтобы выяснить, действительно ли яхтинг — это досуг для богатых и сложно ли научиться управлять судном. Где почувствовать себя как в Италии Если появилось желание пойти под парусом, но нет возможности отправиться на дорогие заграничные курорты, открыть для себя парусный спорт можно и в центре Екатеринбурга. Один из самых популярных и доступных яхт-клубов находится на берегу Верх-Исетского пруда. Сюда можно добраться не только на машине, такси или общественном транспорте, но даже пешком. Сколько стоит удовольствие Все зависит от того, какую по размеру яхту вы выберете и для каких целей она нужна (девичник, семейная прогулка или экстремальная вылазка). Самая маленькая яхта на четырех человека обойдется в 5800 рублей в час, чуть побольше (до шесть или восемь человек) — 9900 рублей в час. Судно вместимостью до 10 человек стоит 10900 рублей в час, на 11-12 человек — от 14900 до 16 тысяч рублей. Дорого ли иметь собственную яхту Готовьтесь раскошелиться, если в вашем виш-листе есть желание купить собственное судно. Например, яхта, которая может вместить до 10 пассажиров, обойдется примерно в 200 тысяч евро (около 18,4 млн рублей по нынешнему курсу). Плюсом стоит учесть расходы на комплект парусов — это еще сверху 3 млн рублей. Сюда стоит добавить оплату транспортного налога, техобслуживание и топливо. Судно можно оставлять на стоянке возле яхт-клуба Фото: Размик Закарян © URA.RU Также яхту необходимо где-то хранить. Для этого есть услуга по предоставлению места для стоянки (не путать с арендой). «Как только появляется эта формулировка (аренда — прим.ред.), то ты попадаешь под статью Уголовного кодекса о незаконном предпринимательстве. Если кто-то арендует место, то это значит, что мы несем полную материальную ответственность. Например, яхта выходит [на воду], специальный человек должен описать все имущество на ней. Когда она приходит, ты должен проверить, все ли на борту, и принять ее снова на хранение. Это же с ума сойти! Если речь идет о предоставлении места, то мы не несем материальную ответственность за то, что внутри яхты», — говорит Крюченков. За место для стоянки минимально в месяц нужно будет отдавать от 8000 рублей, цена зависит от габаритов судна. Сложно ли научиться управлять яхтой Владелец яхт-клуба Юрий Крюченков уверен: среди всех видов спорта самым сложным по правилам считается именно парусный. Чтобы стать яхтсменом, купить судно недостаточно. Изначально надо овладеть теорией: важными терминами, например, понимать, что такое спинакер или такелаж, изучить кодексы, устройство яхты, физику. Чтобы управлять яхтой, нужно знать как она устроена Фото: Размик Закарян © URA.RU «Нужно понимать, а почему яхта идет против ветра? Мне взрослые люди задают этот вопрос. Говорят, Юрий Владимирович, это невозможно. Ну как так? Ветер туда, а ты туда? Естественно, когда делаешь векторную раскладку, то становится понятно: совсем против ветра она не может, но под углом может — за счет подъемной силы крыла, как на самолете. Это тоже надо знать. И когда человек начинает это все в голове укладывать, конечно, проходят годы», — говорит Крюченков. Следом нужно освоить навигацию и лоцию — описание акватории, в которой находится судно, с подробным описанием, где идет береговая линия и есть системы ограждения. Только после всего этого можно выходить на практику и сдачу экзамена, в финале яхтсмен получает лицензию. Несмотря на множество нюансов, научиться управлять яхтой может каждый, обучение стоит около 44 тысяч рублей. Другой вопрос, что во взрослом возрасте уже сложно рассчитывать на чемпионские регалии — обычно парусным спортом начинают заниматься с семи лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Катание на яхте ассоциируется с простотой в управлении: никаких лишних педалей, как в автомобиле, и коробки передач. На деле, чтобы освоить парусный спорт, придется потратить время, силы и сильно раскошелиться. Корреспондент URA.RU отправился в губернский яхт-клуб «Коматек», чтобы выяснить, действительно ли яхтинг — это досуг для богатых и сложно ли научиться управлять судном. Если появилось желание пойти под парусом, но нет возможности отправиться на дорогие заграничные курорты, открыть для себя парусный спорт можно и в центре Екатеринбурга. Один из самых популярных и доступных яхт-клубов находится на берегу Верх-Исетского пруда. Сюда можно добраться не только на машине, такси или общественном транспорте, но даже пешком. Все зависит от того, какую по размеру яхту вы выберете и для каких целей она нужна (девичник, семейная прогулка или экстремальная вылазка). Самая маленькая яхта на четырех человека обойдется в 5800 рублей в час, чуть побольше (до шесть или восемь человек) — 9900 рублей в час. Судно вместимостью до 10 человек стоит 10900 рублей в час, на 11-12 человек — от 14900 до 16 тысяч рублей. Готовьтесь раскошелиться, если в вашем виш-листе есть желание купить собственное судно. Например, яхта, которая может вместить до 10 пассажиров, обойдется примерно в 200 тысяч евро (около 18,4 млн рублей по нынешнему курсу). Плюсом стоит учесть расходы на комплект парусов — это еще сверху 3 млн рублей. Сюда стоит добавить оплату транспортного налога, техобслуживание и топливо. Также яхту необходимо где-то хранить. Для этого есть услуга по предоставлению места для стоянки (не путать с арендой). «Как только появляется эта формулировка (аренда — прим.ред.), то ты попадаешь под статью Уголовного кодекса о незаконном предпринимательстве. Если кто-то арендует место, то это значит, что мы несем полную материальную ответственность. Например, яхта выходит [на воду], специальный человек должен описать все имущество на ней. Когда она приходит, ты должен проверить, все ли на борту, и принять ее снова на хранение. Это же с ума сойти! Если речь идет о предоставлении места, то мы не несем материальную ответственность за то, что внутри яхты», — говорит Крюченков. За место для стоянки минимально в месяц нужно будет отдавать от 8000 рублей, цена зависит от габаритов судна. Владелец яхт-клуба Юрий Крюченков уверен: среди всех видов спорта самым сложным по правилам считается именно парусный. Чтобы стать яхтсменом, купить судно недостаточно. Изначально надо овладеть теорией: важными терминами, например, понимать, что такое спинакер или такелаж, изучить кодексы, устройство яхты, физику. «Нужно понимать, а почему яхта идет против ветра? Мне взрослые люди задают этот вопрос. Говорят, Юрий Владимирович, это невозможно. Ну как так? Ветер туда, а ты туда? Естественно, когда делаешь векторную раскладку, то становится понятно: совсем против ветра она не может, но под углом может — за счет подъемной силы крыла, как на самолете. Это тоже надо знать. И когда человек начинает это все в голове укладывать, конечно, проходят годы», — говорит Крюченков. Следом нужно освоить навигацию и лоцию — описание акватории, в которой находится судно, с подробным описанием, где идет береговая линия и есть системы ограждения. Только после всего этого можно выходить на практику и сдачу экзамена, в финале яхтсмен получает лицензию. Несмотря на множество нюансов, научиться управлять яхтой может каждый, обучение стоит около 44 тысяч рублей. Другой вопрос, что во взрослом возрасте уже сложно рассчитывать на чемпионские регалии — обычно парусным спортом начинают заниматься с семи лет.