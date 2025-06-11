Власти Челябинска разрешили бизнес-леди строить магазин в Центральном районе. Карта

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Магазин построят возле сквера имени Петра Сумина в «Парковом-2»
Магазин построят возле сквера имени Петра Сумина в «Парковом-2» Фото:

Мэрия Челябинска разрешила предпринимателю Ирине Шматковой строить магазин в Центральном районе Челябинска. Он появится рядом со сквером имени бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина в «Парковом-2». Об этом сообщается в документации на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — магазина в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах стабилизации в Центральном районе города. Инициатор проекта — индивидуальный предприниматель Ирина Шматкова», — сообщается на сайте мэрии.

Согласно кадастровой карте, площадь под застройку — 380 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка — более 2 000 000 рублей. Сейчас на территории, предназначенной под строительство магазина, можно возводить объекты административно-делового назначения.

Новый магазин построят в центральном районе Челябинска
Новый магазин построят в центральном районе Челябинска
Фото:

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Мэрия Челябинска разрешила предпринимателю Ирине Шматковой строить магазин в Центральном районе Челябинска. Он появится рядом со сквером имени бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина в «Парковом-2». Об этом сообщается в документации на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — магазина в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах стабилизации в Центральном районе города. Инициатор проекта — индивидуальный предприниматель Ирина Шматкова», — сообщается на сайте мэрии. Согласно кадастровой карте, площадь под застройку — 380 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка — более 2 000 000 рублей. Сейчас на территории, предназначенной под строительство магазина, можно возводить объекты административно-делового назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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