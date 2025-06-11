Мэрия Челябинска разрешила предпринимателю Ирине Шматковой строить магазин в Центральном районе Челябинска. Он появится рядом со сквером имени бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина в «Парковом-2». Об этом сообщается в документации на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — магазина в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах стабилизации в Центральном районе города. Инициатор проекта — индивидуальный предприниматель Ирина Шматкова», — сообщается на сайте мэрии.
Согласно кадастровой карте, площадь под застройку — 380 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка — более 2 000 000 рублей. Сейчас на территории, предназначенной под строительство магазина, можно возводить объекты административно-делового назначения.
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