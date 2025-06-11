«Черный столб дыма видно из других районов»: на северо-западе Челябинска вспыхнул пожар. Фото

На северо-западе Челябинска вспыхнул пожар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар вспыхнул на северо-западе Челябинска
Пожар вспыхнул на северо-западе Челябинска Фото:

В Челябинске на северо-западе недалеко от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Островского вспыхнул пожар. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

«Сильный пожар сейчас в районе Комсомольского проспекта и улицы Островского, в районе развлекательного центра „Галактика“. Черный дым валит», — сообщили URA.RU очевидцы.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России информацию о пожаре подтвердили. «К месту следуют силы и средства МЧС России», — сообщили в ведомстве. URA.RU следит за развитием событий. 

Обновлено в 16:40 по уральскому времени:

На улице Неглинной произошло возгорание вагончика 3?4 и автомобильных покрышек на площади 40 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Пожар локализован, угрозы распространения нет», — добавили в ведомстве. 

Дым видно в центре города
Дым видно в центре города
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на северо-западе недалеко от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Островского вспыхнул пожар. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.  «Сильный пожар сейчас в районе Комсомольского проспекта и улицы Островского, в районе развлекательного центра „Галактика“. Черный дым валит», — сообщили URA.RU очевидцы. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России информацию о пожаре подтвердили. «К месту следуют силы и средства МЧС России», — сообщили в ведомстве. URA.RU следит за развитием событий.  Обновлено в 16:40 по уральскому времени: На улице Неглинной произошло возгорание вагончика 3?4 и автомобильных покрышек на площади 40 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Пожар локализован, угрозы распространения нет», — добавили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...