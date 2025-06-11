В Челябинске на северо-западе недалеко от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Островского вспыхнул пожар. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Сильный пожар сейчас в районе Комсомольского проспекта и улицы Островского, в районе развлекательного центра „Галактика“. Черный дым валит», — сообщили URA.RU очевидцы.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России информацию о пожаре подтвердили. «К месту следуют силы и средства МЧС России», — сообщили в ведомстве. URA.RU следит за развитием событий.
Обновлено в 16:40 по уральскому времени:
На улице Неглинной произошло возгорание вагончика 3?4 и автомобильных покрышек на площади 40 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Пожар локализован, угрозы распространения нет», — добавили в ведомстве.
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