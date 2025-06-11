Челябинцы накануне длинных праздничных выходных встали в 8-балльную пробку. Заторы наблюдаются на всех основных улицах города, передает корреспондент URA.RU.
«Судя по данным с сервиса „Яндекс. Карты“ в Челябинске сейчас пробки в восемь баллов. Хотя еще нет даже пяти часов вечера», — передает корреспондент URA.RU.
Пробки наблюдаются в центре — по проспекту Ленина, улицам Доватора, Игуменка, Воровского, Труда, Свободы. Заторы также в других районах по проспектам Победы, Свердловскому, улице Героев Танкограда, около железнодорожного вокзала.
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