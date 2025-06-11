Челябинск перед праздничными выходными встал в 8-балльную пробку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробки наблюдаются на всех основных дорогах
Пробки наблюдаются на всех основных дорогах Фото:

Челябинцы накануне длинных праздничных выходных встали в 8-балльную пробку. Заторы наблюдаются на всех основных улицах города, передает корреспондент URA.RU. 

«Судя по данным с сервиса „Яндекс. Карты“ в Челябинске сейчас пробки в восемь баллов. Хотя еще нет даже пяти часов вечера», — передает корреспондент URA.RU. 

Пробки наблюдаются в центре — по проспекту Ленина, улицам Доватора, Игуменка, Воровского, Труда, Свободы. Заторы также в других районах по проспектам Победы, Свердловскому,  улице Героев Танкограда, около железнодорожного вокзала. 

Пробка в Челябинске вечером 11 июня
Пробка в Челябинске вечером 11 июня
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы накануне длинных праздничных выходных встали в 8-балльную пробку. Заторы наблюдаются на всех основных улицах города, передает корреспондент URA.RU.  «Судя по данным с сервиса „Яндекс. Карты“ в Челябинске сейчас пробки в восемь баллов. Хотя еще нет даже пяти часов вечера», — передает корреспондент URA.RU.  Пробки наблюдаются в центре — по проспекту Ленина, улицам Доватора, Игуменка, Воровского, Труда, Свободы. Заторы также в других районах по проспектам Победы, Свердловскому,  улице Героев Танкограда, около железнодорожного вокзала. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...