В Магнитогорске отправлены под суд организаторы подпольного казино

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, отправлены под суд организаторы и соучастники преступной группы, проводившие азартные игры. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20 местных жителей. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, азартные игры в Магнитогорске были организованы с 2021 по 2023 год. Незаконные ставки они проводили в том числе и под видом букмекерской деятельности. Следствие выяснило, что два человека были организаторами преступлений, остальные выполняли роль охранников, кассиров и техработников. Во время расследования удалось доказать, что преступники получили доход более девяти миллионов рублей.
По данным пресс-службы регионального СКР, уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. Имущество, счета и автомобили фигурантов дела находятся под арестом. В ведомстве уточнили, что преступление выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Магнитогорску.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!