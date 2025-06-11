В Магнитогорске отправлены под суд организаторы подпольного казино

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Игровой клуб работал два года (архивное фото)
Игровой клуб работал два года (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, отправлены под суд организаторы и соучастники преступной группы, проводившие азартные игры. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20 местных жителей. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, азартные игры в Магнитогорске были организованы с 2021 по 2023 год. Незаконные ставки они проводили в том числе и под видом букмекерской деятельности. Следствие выяснило, что два человека были организаторами преступлений, остальные выполняли роль охранников, кассиров и техработников. Во время расследования удалось доказать, что преступники получили доход более девяти миллионов рублей.

По данным пресс-службы регионального СКР, уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. Имущество, счета и автомобили фигурантов дела находятся под арестом. В ведомстве уточнили, что преступление выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Магнитогорску.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, отправлены под суд организаторы и соучастники преступной группы, проводившие азартные игры. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.  «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20 местных жителей. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, азартные игры в Магнитогорске были организованы с 2021 по 2023 год. Незаконные ставки они проводили в том числе и под видом букмекерской деятельности. Следствие выяснило, что два человека были организаторами преступлений, остальные выполняли роль охранников, кассиров и техработников. Во время расследования удалось доказать, что преступники получили доход более девяти миллионов рублей. По данным пресс-службы регионального СКР, уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. Имущество, счета и автомобили фигурантов дела находятся под арестом. В ведомстве уточнили, что преступление выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Магнитогорску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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