Боец ММА из Екатеринбурга чудом не вылетел с громкого проекта. Видео

Боец ММА Николай Коваленко из Екатеринбурга выиграл испытание на вылет
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Николай Коваленко в последний момент смог одолеть соперника
Николай Коваленко в последний момент смог одолеть соперника Фото:

Единственный участник из Екатеринбурга Николай Коваленко чуть не вылетел из шоу «Титаны». Боец ММА оказался на испытании на вылет, не справившись с командным заданием.

Сначала группам предстояло перетянуть машину весом 44 тонны. Коваленко попал в команду к Дмитрию Яшанькину (сын 72-летнего бодибилдера Александра Яшанькина), и она справилась хуже всех. Тогда спортсмену пришлось отправиться на испытание, которое решало его дальнейшую судьбу в проекте.

Участникам предстояло подняться наверх без ступеней и ударить в гонг. Путь герои должны были проложить себе сами — с помощью металлических труб, которые невозможно было закрепить на лестнице. Соперниками Коваленко стали олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и тренер по хоккею с шайбой Егор Погодин.

«Я когда увидел эту лестницу, то подумал: все, капец. Понимал, что я не самый легкий. Но что оставалось? Моим преимуществом было то, что я выступал в крайней тройке и успел посмотреть разные техники», — поделился екатеринбуржец перед испытанием.

Первым, кто ударил в гонг, стал Никита Нагорный. Участники же активно продолжали поддерживать Коваленко. К конечной точке спортсмен устал, но все же преодолел себя и опередил соперника. «Возможности человеческого организма безграничны. Все преодолимо. Нужно верить в себя и идти до конца», — обрадовался победе боец.

Ранее в шоу участвовало еще три екатеринбуржца: абсолютная чемпионка России и Беларуси среди юниорок по парашютному спорту Софья Никитина, 72-летний бодибилдер Александр Яшанькин и чемпион мира по карате Марсель Мансуров. Все участники покинули проект. 

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Единственный участник из Екатеринбурга Николай Коваленко чуть не вылетел из шоу «Титаны». Боец ММА оказался на испытании на вылет, не справившись с командным заданием. Сначала группам предстояло перетянуть машину весом 44 тонны. Коваленко попал в команду к Дмитрию Яшанькину (сын 72-летнего бодибилдера Александра Яшанькина), и она справилась хуже всех. Тогда спортсмену пришлось отправиться на испытание, которое решало его дальнейшую судьбу в проекте. Участникам предстояло подняться наверх без ступеней и ударить в гонг. Путь герои должны были проложить себе сами — с помощью металлических труб, которые невозможно было закрепить на лестнице. Соперниками Коваленко стали олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и тренер по хоккею с шайбой Егор Погодин. «Я когда увидел эту лестницу, то подумал: все , капец. Понимал, что я не самый легкий. Но что оставалось? Моим преимуществом было то, что я выступал в крайней тройке и успел посмотреть разные техники», — поделился екатеринбуржец перед испытанием. Первым, кто ударил в гонг, стал Никита Нагорный. Участники же активно продолжали поддерживать Коваленко. К конечной точке спортсмен устал, но все же преодолел себя и опередил соперника. «Возможности человеческого организма безграничны. Все преодолимо. Нужно верить в себя и идти до конца», — обрадовался победе боец. Ранее в шоу участвовало еще три екатеринбуржца: абсолютная чемпионка России и Беларуси среди юниорок по парашютному спорту Софья Никитина, 72-летний бодибилдер Александр Яшанькин и чемпион мира по карате Марсель Мансуров. Все участники покинули проект. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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