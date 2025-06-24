В России нашли способ пополнить бюджет страны

Счетная палата предложила увеличить плату за водные ресурсы в 10 раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Действующие ставки слишком низкие, заявили в Счетной палате
Действующие ставки слишком низкие, заявили в Счетной палате Фото:

Необходимо увеличить плату за использование водных ресурсов в десять раз для пополнения бюджета. Об этом заявили в Счетной палате.

«Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в 10 раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%», — говорится в заявлении Счетной палаты. Там добавили, что действующие ставки слишком низкие.

Это может принести дополнительно около 32 миллиардов рублей в бюджет. Также предложено увеличить коэффициент для пользователей без счетчиков с 1,1 до 10, что в первый год может дать около 12 миллиардов рублей. Несмотря на обязательство установки счетчиков, около 40% квартир все еще не оборудованы ими.

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Необходимо увеличить плату за использование водных ресурсов в десять раз для пополнения бюджета. Об этом заявили в Счетной палате. «Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в 10 раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%», — говорится в заявлении Счетной палаты. Там добавили, что действующие ставки слишком низкие. Это может принести дополнительно около 32 миллиардов рублей в бюджет. Также предложено увеличить коэффициент для пользователей без счетчиков с 1,1 до 10, что в первый год может дать около 12 миллиардов рублей. Несмотря на обязательство установки счетчиков, около 40% квартир все еще не оборудованы ими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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