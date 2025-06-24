Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку

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Василий Швец возглавил Анапу в августе 2020 года
Василий Швец возглавил Анапу в августе 2020 года Фото:

Мэр Анапы Василий Швец официально покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию», — написала пресс-служба администрации в официальном telegram-канале. Решение об отставке принято в связи с переходом на новое место работы. Заявление поддержали депутаты Совета города-курорта, а на сессии присутствовал заместитель главы Краснодарского края Александр Топалов.

Василий Швец возглавил Анапу в августе 2020 года. За почти пять лет его руководства город-курорт добился значительных успехов. Анапа показала устойчивый рост по ключевым направлениям: экономика, инфраструктура, качество жизни и туристическая привлекательность. С 2020 года бюджет Анапы увеличился в пять раз — с 5,5 млрд до 28 млрд рублей. Особое внимание уделялось развитию курортно-туристического комплекса. За пять лет в Анапе открылись новые пятизвездочные отели, что позволило городу выйти на новый уровень обслуживания гостей. Введено 7,2 тысяч гостиничных номеров на 20 тысяч мест, создано более семи тысяч рабочих мест.

В 2021 году Анапа первой в России закрепила статус виноградопригодных земель в генеральном плане. За пять лет площадь виноградников выросла с четырех тысяч до 5,5 тысяч гектаров. В социальной сфере открыты пять новых школ, детский технопарк «Кванториум», шесть мини-поликлиник в сельских округах, проведен капитальный ремонт в 18 медучреждениях, построено и благоустроено 15 парков и скверов.

После ухода Василия Швеца обязанности главы города-курорта временно исполняет первый заместитель мэра Светлана Балаева. Она будет курировать работу администрации до назначения нового руководителя.

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Мэр Анапы Василий Швец официально покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. «Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию», — написала пресс-служба администрации в официальном telegram-канале. Решение об отставке принято в связи с переходом на новое место работы. Заявление поддержали депутаты Совета города-курорта, а на сессии присутствовал заместитель главы Краснодарского края Александр Топалов. Василий Швец возглавил Анапу в августе 2020 года. За почти пять лет его руководства город-курорт добился значительных успехов. Анапа показала устойчивый рост по ключевым направлениям: экономика, инфраструктура, качество жизни и туристическая привлекательность. С 2020 года бюджет Анапы увеличился в пять раз — с 5,5 млрд до 28 млрд рублей. Особое внимание уделялось развитию курортно-туристического комплекса. За пять лет в Анапе открылись новые пятизвездочные отели, что позволило городу выйти на новый уровень обслуживания гостей. Введено 7,2 тысяч гостиничных номеров на 20 тысяч мест, создано более семи тысяч рабочих мест. В 2021 году Анапа первой в России закрепила статус виноградопригодных земель в генеральном плане. За пять лет площадь виноградников выросла с четырех тысяч до 5,5 тысяч гектаров. В социальной сфере открыты пять новых школ, детский технопарк «Кванториум», шесть мини-поликлиник в сельских округах, проведен капитальный ремонт в 18 медучреждениях, построено и благоустроено 15 парков и скверов. После ухода Василия Швеца обязанности главы города-курорта временно исполняет первый заместитель мэра Светлана Балаева. Она будет курировать работу администрации до назначения нового руководителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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