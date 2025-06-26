Екатеринбурженка брала миллионы с туристов и кидала их: приговор скандальной бизнесвумен

В Екатеринбурге вынесли приговор директору туристической фирмы «Любомира» Ирине Абрамовой, которая обманывала клиентов. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском райсуде.
Абрамовой вменили два эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначили принудительные работы на год с удержанием 5% от заработной платы в доход государства, уточнили в инстанции.
По версии следствия, Абрамова с 2022 года брала деньги у клиентов, которые собирались отправиться в путешествие, но тратила их на личные нужды. Горожане оставались без отдыха и денег. Кроме того, силовики считают, что она могла оформлять кредиты, используя фото паспортов клиентов.
На нее жаловались не только туристы из Свердловской области, но и других регионов. Суммарно она похитила пять миллионов рублей, говорили в УМВД. Свою вину женщина признала.
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