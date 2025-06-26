Екатеринбурженка брала миллионы с туристов и кидала их: приговор скандальной бизнесвумен

В Екатеринбурге вынесли приговор директору турфирмы «Любомира»
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение вынес Орджоникидзевский райсуд Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор директору туристической фирмы «Любомира» Ирине Абрамовой, которая обманывала клиентов. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском райсуде.

Абрамовой вменили два эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначили принудительные работы на год с удержанием 5% от заработной платы в доход государства, уточнили в инстанции.

По версии следствия, Абрамова с 2022 года брала деньги у клиентов, которые собирались отправиться в путешествие, но тратила их на личные нужды. Горожане оставались без отдыха и денег. Кроме того, силовики считают, что она могла оформлять кредиты, используя фото паспортов клиентов.

На нее жаловались не только туристы из Свердловской области, но и других регионов. Суммарно она похитила пять миллионов рублей, говорили в УМВД. Свою вину женщина признала.

Ирина Абрамова
Ирина Абрамова
Фото:

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В Екатеринбурге вынесли приговор директору туристической фирмы «Любомира» Ирине Абрамовой, которая обманывала клиентов. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском райсуде. Абрамовой вменили два эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначили принудительные работы на год с удержанием 5% от заработной платы в доход государства, уточнили в инстанции. По версии следствия, Абрамова с 2022 года брала деньги у клиентов, которые собирались отправиться в путешествие, но тратила их на личные нужды. Горожане оставались без отдыха и денег. Кроме того, силовики считают, что она могла оформлять кредиты, используя фото паспортов клиентов. На нее жаловались не только туристы из Свердловской области, но и других регионов. Суммарно она похитила пять миллионов рублей, говорили в УМВД. Свою вину женщина признала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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