Путин раскрыл, когда будет готов встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом США Дональдом Трампом после соответствующей подготовки. Об этом глава государства сообщил 27 июня на пресс-конференции. Он уточнил, что отношения между странами заметно налаживаются, но обеим сторонам в этом плане есть куда расти.
«Я знаю, что господин Трамп также говорил о возможности встреч. Я, как и он, считаю, что такие встречи нужно тщательно готовить. По их итогам мы должны выходить на новые рубежи сотрудничества. В целом, благодаря президенту Трампу, отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают в чем-то выравниваться. Не все еще решено в сфере дипломатических отношений, но первые шаги сделаны, и мы двигаемся дальше», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналиста "Коммерсанта".
По словам президента, между ключевыми ведомствами двух стран уже установлен рабочий контакт. Налажено взаимодействие между министерствами иностранных дел и специальными службами. Кроме того, американский бизнес проявляет интерес к возвращению на российский рынок, и Москва готова приветствовать такие инициативы.
Путин также отметил уважение к действующему президенту США и подчеркнул его усилия по урегулированию кризиса на Украине. Российский лидер обратил внимание на то, что урегулирование ситуации оказалось сложнее, чем предполагалось изначально, однако выразил готовность к дальнейшим контактам и переговорам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.