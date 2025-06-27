Путин раскрыл, когда будет готов встретиться с Трампом

Путин обсудил возможную встречу с Трампом
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Встреча Путина с Трампом произойдет в тот момент, когда Россия и США будут к этому готовы
Встреча Путина с Трампом произойдет в тот момент, когда Россия и США будут к этому готовы Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом США Дональдом Трампом после соответствующей подготовки. Об этом глава государства сообщил 27 июня на пресс-конференции. Он уточнил, что отношения между странами заметно налаживаются, но обеим сторонам в этом плане есть куда расти. 

«Я знаю, что господин Трамп также говорил о возможности встреч. Я, как и он, считаю, что такие встречи нужно тщательно готовить. По их итогам мы должны выходить на новые рубежи сотрудничества. В целом, благодаря президенту Трампу, отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают в чем-то выравниваться. Не все еще решено в сфере дипломатических отношений, но первые шаги сделаны, и мы двигаемся дальше», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналиста "Коммерсанта". 

По словам президента, между ключевыми ведомствами двух стран уже установлен рабочий контакт. Налажено взаимодействие между министерствами иностранных дел и специальными службами. Кроме того, американский бизнес проявляет интерес к возвращению на российский рынок, и Москва готова приветствовать такие инициативы.

Путин также отметил уважение к действующему президенту США и подчеркнул его усилия по урегулированию кризиса на Украине. Российский лидер обратил внимание на то, что урегулирование ситуации оказалось сложнее, чем предполагалось изначально, однако выразил готовность к дальнейшим контактам и переговорам.

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом США Дональдом Трампом после соответствующей подготовки. Об этом глава государства сообщил 27 июня на пресс-конференции. Он уточнил, что отношения между странами заметно налаживаются, но обеим сторонам в этом плане есть куда расти.  «Я знаю, что господин Трамп также говорил о возможности встреч. Я, как и он, считаю, что такие встречи нужно тщательно готовить. По их итогам мы должны выходить на новые рубежи сотрудничества. В целом, благодаря президенту Трампу, отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают в чем-то выравниваться. Не все еще решено в сфере дипломатических отношений, но первые шаги сделаны, и мы двигаемся дальше», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналиста "Коммерсанта".  По словам президента, между ключевыми ведомствами двух стран уже установлен рабочий контакт. Налажено взаимодействие между министерствами иностранных дел и специальными службами. Кроме того, американский бизнес проявляет интерес к возвращению на российский рынок, и Москва готова приветствовать такие инициативы. Путин также отметил уважение к действующему президенту США и подчеркнул его усилия по урегулированию кризиса на Украине. Российский лидер обратил внимание на то, что урегулирование ситуации оказалось сложнее, чем предполагалось изначально, однако выразил готовность к дальнейшим контактам и переговорам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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