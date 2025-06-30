Греф: 2026 год будет непростым для бизнеса и банков

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Во многом ситуация в экономике будет зависеть от внешних факторов
Во многом ситуация в экономике будет зависеть от внешних факторов Фото:

Новый 2026 год не станет легким ни для компаний, ни для финансовых организаций. Об этом сообщил президент и председатель правления Герман Греф.

«Уже видно, что и 2026 год не будет простым для российского бизнеса и банков», — заявил Греф в ходе онлайн-трансляции Общего собрания акционеров Сбербанка. Он отметил, что во многом ситуация в экономике будет зависеть от геополитической обстановки и решений Центрального банка России.

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Новый 2026 год не станет легким ни для компаний, ни для финансовых организаций. Об этом сообщил президент и председатель правления Герман Греф. «Уже видно, что и 2026 год не будет простым для российского бизнеса и банков», — заявил Греф в ходе онлайн-трансляции Общего собрания акционеров Сбербанка. Он отметил, что во многом ситуация в экономике будет зависеть от геополитической обстановки и решений Центрального банка России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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