Греф: 2026 год будет непростым для бизнеса и банков

Во многом ситуация в экономике будет зависеть от внешних факторов
Новый 2026 год не станет легким ни для компаний, ни для финансовых организаций. Об этом сообщил президент и председатель правления Герман Греф.
«Уже видно, что и 2026 год не будет простым для российского бизнеса и банков», — заявил Греф в ходе онлайн-трансляции Общего собрания акционеров Сбербанка. Он отметил, что во многом ситуация в экономике будет зависеть от геополитической обстановки и решений Центрального банка России.
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