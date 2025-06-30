ЕВРАЗ направил 26 миллионов рублей на поддержку Урала и Сибири. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания поддержала 65 социальных проектов
Компания поддержала 65 социальных проектов Фото:

Компания ЕВРАЗ выделила 26 миллионов рублей на поддержку 65 социальных проектов в регионах своего присутствия на Урале и в Сибири по итогам ежегодного грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Каждый год участники конкурса предлагают все более смелые и значимые проекты, которые находят отклик и приносят реальную пользу. Новые идеи — это основа для ярких перемен регионов присутствия компании, поэтому мы продолжим ежегодно поддерживать участников конкурса на пути к успешной реализации лучших идей», — заявила Дронова.

Финалистов конкурса определили в Нижнем Тагиле, Качканаре, Новокузнецке, Гурьевске, Таштаголе, Шерегеше и Казе. Проекты в Калтане, Междуреченске и Осинниках реализуют при поддержке Распадской угольной компании. Всего на конкурс поступило 373 заявки.

Поддержку получили проекты, направленные на развитие городской среды, образования, а также на помощь пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в Нижнем Тагиле грант получила технологическая лаборатория «Моделиум», где школьники смогут осваивать создание трехмерных объектов и развивать технические навыки.

Грантовая программа «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года. За это время компания поддержала более 600 социальных инициатив в различных регионах России.

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Компания ЕВРАЗ выделила 26 миллионов рублей на поддержку 65 социальных проектов в регионах своего присутствия на Урале и в Сибири по итогам ежегодного грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Каждый год участники конкурса предлагают все более смелые и значимые проекты, которые находят отклик и приносят реальную пользу. Новые идеи — это основа для ярких перемен регионов присутствия компании, поэтому мы продолжим ежегодно поддерживать участников конкурса на пути к успешной реализации лучших идей», — заявила Дронова. Финалистов конкурса определили в Нижнем Тагиле, Качканаре, Новокузнецке, Гурьевске, Таштаголе, Шерегеше и Казе. Проекты в Калтане, Междуреченске и Осинниках реализуют при поддержке Распадской угольной компании. Всего на конкурс поступило 373 заявки. Поддержку получили проекты, направленные на развитие городской среды, образования, а также на помощь пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в Нижнем Тагиле грант получила технологическая лаборатория «Моделиум», где школьники смогут осваивать создание трехмерных объектов и развивать технические навыки. Грантовая программа «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года. За это время компания поддержала более 600 социальных инициатив в различных регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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