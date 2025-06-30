Компания ЕВРАЗ выделила 26 миллионов рублей на поддержку 65 социальных проектов в регионах своего присутствия на Урале и в Сибири по итогам ежегодного грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Каждый год участники конкурса предлагают все более смелые и значимые проекты, которые находят отклик и приносят реальную пользу. Новые идеи — это основа для ярких перемен регионов присутствия компании, поэтому мы продолжим ежегодно поддерживать участников конкурса на пути к успешной реализации лучших идей», — заявила Дронова.
Финалистов конкурса определили в Нижнем Тагиле, Качканаре, Новокузнецке, Гурьевске, Таштаголе, Шерегеше и Казе. Проекты в Калтане, Междуреченске и Осинниках реализуют при поддержке Распадской угольной компании. Всего на конкурс поступило 373 заявки.
Поддержку получили проекты, направленные на развитие городской среды, образования, а также на помощь пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в Нижнем Тагиле грант получила технологическая лаборатория «Моделиум», где школьники смогут осваивать создание трехмерных объектов и развивать технические навыки.
Грантовая программа «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года. За это время компания поддержала более 600 социальных инициатив в различных регионах России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!