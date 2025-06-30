Ветераны СВО собрались в центре Екатеринбурга, переплыли Исеть и пересели на велосипеды

В Екатеринбурге с 29 по 30 июня в третий раз прошли крупнейшие в России соревнования по триатлону IronStar, впервые в них приняли участие ветераны СВО. Спортсмены сначала преодолели акваторию реки Исеть, затем пересели на велосипеды. Маршрут участников проходил по городским улицам к Новомосковскому тракту.
«Соревнования объединили почти 1500 спортсменов, в том числе из различных стран ближнего зарубежья. Особо важно, что к соревнованиям присоединились участники специальной военной операции, вернувшиеся к активной жизни через спорт. Считаю проведение таких масштабных состязаний, собравших представителей многих регионов страны, востребованной инициативой, призванной помочь ветеранам боевых действий реализовать свои таланты и способности», — отметил в своем telegram-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Глава города особое внимание уделяет реабилитации бойцов СВО, считая заботу о них и их семьях вкладом в победу в СВО. Об этом он говорил на коллегии в мэрии 19 июня. Для координации работы в этом направлении в городе создана межведомственная рабочая группа.
Сотрудники департамента соцполитики мэрии проводят ежедневные личные приемы. В городе запущена «горячая линия». Семьи участников СВО с ноября 2022 года освобождены от платы за детские сады (предоставляется это в заявительном порядке). Школьники обеспечены бесплатным питанием. Более 1,4 тысяч путевок предоставлено для ребят в загородные лагеря и 589 в городские. Более 1,6 тысяч детей бойцов СВО этим летом отдохнут на Черном море. Им выданы бесплатные путевки в санаторий «Жемчужина».
Участники спецоперации, являющиеся арендаторами земельных участков, имеют отсрочки в оплате. А также возможности расторгнуть договоры в любой момент без получения штрафа.
По инициативе мэра, с декабря 2022 года в городе введена единовременная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей семьям погибших. В марте 2025 года — выплата в 200 тысяч рублей тем, кто заключил контракт на прохождение военной службы.
В Екатеринбурге работает волонтерский центр помощи «Мы рядом», городской и районные штабы федерального проекта #МЫВМЕСТЕ. На постоянной основе ведется сбор гуманитарной помощи в зону СВО.
В феврале 2025 года Орлов (инициатор мероприятия) и спикер заксо Людмила Бабушкина посетили Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, в котором проходят реабилитацию бойцы. Представители власти приехали лично поздравить ребят с Днем защитника Отечества. Тогда же на сцене актового зала выступил экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк.
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