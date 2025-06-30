Свердловский бизнес попросил землю на большом инвесткомитете с Паслером, он откликнулся

Свердловский бизнес попросил землю на большом инвесткомитете с Паслером
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После заседания инвесткомитета Денис Паслер сразу раздал поручения
После заседания инвесткомитета Денис Паслер сразу раздал поручения Фото:

Чтобы бизнес развивался, ему нужно помогать с земельными участками. Заранее готовить их и подключать к сетям, чтобы предприниматели могли быстро начать работу. Этот тезис на большом инвесткомитете с участием врио губернатора Дениса Паслера озвучил председатель свердловского отделения "Деловой России "Леонид Гункевич.

"К нам в организацию приходит много заявок от бизнеса на готовую землю, и мы решаем эти вопросы обычно через риэлторов и частные индустриальные парки. Но организационной работой в этом направлении могут заняться и агентство привлечения инвестиций, и муниципалитеты, и министерство по управлению госимуществом, переводя участки в соответствующие категории земель и обеспечивая их необходимой инфраструктурой", - рассказал URA.RU Гункевич.

Паслер предложение лидера "делороссов" одобрил и сразу поручил муниципалитетам заняться подготовкой. Ожидается, что реализация этого направления введет в оборот порядка 1000 гектар. Как ранее сообщало URA.RU, отсутствие готовых земельных участков и проблемы с техническим присоединением - два больных вопроса, которые напрямую влияют на инвестклимат в регионе. Их власти решают последние несколько лет.

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Чтобы бизнес развивался, ему нужно помогать с земельными участками. Заранее готовить их и подключать к сетям, чтобы предприниматели могли быстро начать работу. Этот тезис на большом инвесткомитете с участием врио губернатора Дениса Паслера озвучил председатель свердловского отделения "Деловой России "Леонид Гункевич. "К нам в организацию приходит много заявок от бизнеса на готовую землю, и мы решаем эти вопросы обычно через риэлторов и частные индустриальные парки. Но организационной работой в этом направлении могут заняться и агентство привлечения инвестиций, и муниципалитеты, и министерство по управлению госимуществом, переводя участки в соответствующие категории земель и обеспечивая их необходимой инфраструктурой", - рассказал URA.RU Гункевич. Паслер предложение лидера "делороссов" одобрил и сразу поручил муниципалитетам заняться подготовкой. Ожидается, что реализация этого направления введет в оборот порядка 1000 гектар. Как ранее сообщало URA.RU, отсутствие готовых земельных участков и проблемы с техническим присоединением - два больных вопроса, которые напрямую влияют на инвестклимат в регионе. Их власти решают последние несколько лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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