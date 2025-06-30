Очень много ограничений: Бобров объяснил проблемы с поиском площадки для экокластера

В Свердловской области возникли сложности с поиском подходящей площадки для размещения нового мусоросортировочного комплекса. Об этом на пресс-конференции заявил представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров, сообщает корреспондент URA.RU.
«Площадка [для мусоросортировочного комплекса]— это одно из самых тяжелых и сложных решений. Потому что по площадке очень много ограничений. Это грунтовые воды, населенные пункты, удаленности от аэропорта, водные объекты, детские объекты, здравоохранения, газопроводы, водпроводы и прочее. Поэтому, казалось бы, мы не самая безземельная страна, но для больших агломераций, как Екатеринбург, найти [площадку] очень сложно», — заявил Бобров. По его словам, региональные власти рассматривали около 20 участков под мусоросортировочный комплекс, однако ни один из них не соответствовал установленным требованиям.
Он уточнил, что при выборе участка возникают не только административные, но и технические сложности. В частности, на севере области потенциальные площадки оказались непригодны из-за сложных геологических условий — значительные объемы выторфовки приводят к удорожанию строительства объекта. Кроме того, удаленность площадки от города увеличивает транспортные расходы, что напрямую влияет на тарифы для населения. Бобров отметил, что правительству региона предстоит повторно провести масштабный анализ возможных территорий для размещения полигона.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил о принятии решения расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Экологические системы» (связана с «Корпорацией СТС»). Компания-концессионер поддержала решение главы региона.
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