«Было большое количество звонков»: задержания азербайджанцев в Екатеринбурге вызвали панику среди туристов

Екатеринбуржцы опасаются отмены рейсов в Азербайджан на фоне арестов
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Отдых в Азербайджане в последнее время достаточно популярен
Отдых в Азербайджане в последнее время достаточно популярен Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Туристы из Екатеринбурга, планирующие отпуск в Азербайджане, обеспокоены возможной отменой рейсов на фоне массовых задержаний, которые прошли 27 июня в ходе масштабной спецоперации силовиков. О большом количестве вопросов, которые поступают к представителям туротрасли, URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.  

«В минувшие выходные большое количество поступило как в ассоциацию, так и мне лично звонков от туристов, которые в ближайшее время планируют поездку в Азербайджан. Они выражали обеспокоенность возможной корректировкой рейсов. Данная ситуация, конечно, безусловно создает негативный информационный и эмоциональный фон», — заметил Мальцев.

Он также уточнил, что ассоциация постоянно находится в контакте с партнерами из Азербайджана. На данный момент тревожных сигналов от них и представителей авиации не поступало.

«Азербайджан — растущее направление. У нас летают разные авиакомпании: азербайджанская и две уральских. На рейсах хорошая загрузка и хорошие цены. Баку отчасти используется как авиационный хаб для посещения европейских и азиатских стран. Поэтому направление, без сомнения, востребовано», — заключил Мальцев.

Поводом для обострения отношений между странами стало решение министерства культуры Азербайджана отменить все культурные мероприятия с участием российских организаций. Это было связано с действиями российских правоохранительных органов в Свердловской области, где задержали граждан Азербайджана. МИД Азербайджана выступил с официальным протестом и потребовал расследования инцидента.

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Туристы из Екатеринбурга, планирующие отпуск в Азербайджане, обеспокоены возможной отменой рейсов на фоне массовых задержаний, которые прошли 27 июня в ходе масштабной спецоперации силовиков. О большом количестве вопросов, которые поступают к представителям туротрасли, URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.   «В минувшие выходные большое количество поступило как в ассоциацию, так и мне лично звонков от туристов, которые в ближайшее время планируют поездку в Азербайджан. Они выражали обеспокоенность возможной корректировкой рейсов. Данная ситуация, конечно, безусловно создает негативный информационный и эмоциональный фон», — заметил Мальцев. Он также уточнил, что ассоциация постоянно находится в контакте с партнерами из Азербайджана. На данный момент тревожных сигналов от них и представителей авиации не поступало. «Азербайджан — растущее направление. У нас летают разные авиакомпании: азербайджанская и две уральских. На рейсах хорошая загрузка и хорошие цены. Баку отчасти используется как авиационный хаб для посещения европейских и азиатских стран. Поэтому направление, без сомнения, востребовано», — заключил Мальцев. Поводом для обострения отношений между странами стало решение министерства культуры Азербайджана отменить все культурные мероприятия с участием российских организаций. Это было связано с действиями российских правоохранительных органов в Свердловской области, где задержали граждан Азербайджана. МИД Азербайджана выступил с официальным протестом и потребовал расследования инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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