Водитель Lada Vesta в Магнитогорске (Челябинская область) 30 июня насмерть сбил пенсионерку. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, женщина скончалась на месте.
«В 16:25 около дома № 134 по проспекту Карла Маркса 61-летний водитель, по предварительным данным, при выполнении маневра разворот, совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — пояснили в ГАИ.
Уточняются детали происшествия. Место аварии обследовала следственно-оперативная группа. Погибшей было 79 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!