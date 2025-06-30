Водитель в Магнитогорске насмерть сбил пенсионерку. Видео

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Попавшая под колеса женщина скончалась на месте
Попавшая под колеса женщина скончалась на месте Фото:

Водитель Lada Vesta в Магнитогорске (Челябинская область) 30 июня насмерть сбил пенсионерку. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, женщина скончалась на месте.

«В 16:25 около дома № 134 по проспекту Карла Маркса 61-летний водитель, по предварительным данным, при выполнении маневра разворот, совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — пояснили в ГАИ.

Уточняются детали происшествия. Место аварии обследовала следственно-оперативная группа. Погибшей было 79 лет.

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Водитель Lada Vesta в Магнитогорске (Челябинская область) 30 июня насмерть сбил пенсионерку. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, женщина скончалась на месте. «В 16:25 около дома № 134 по проспекту Карла Маркса 61-летний водитель, по предварительным данным, при выполнении маневра разворот, совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — пояснили в ГАИ. Уточняются детали происшествия. Место аварии обследовала следственно-оперативная группа. Погибшей было 79 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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