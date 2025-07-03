ВСУ атаковали Удмуртию

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ВСУ атаковали Удмуртию
ВСУ атаковали Удмуртию Фото:

Украинский беспилотник атаковал объект на территории Удмуртии. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов. В своем заявлении Бречалов подчеркнул что регион атакован двумя беспилотниками. Сейчас ликвидируются последствия атаки.

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Украинский беспилотник атаковал объект на территории Удмуртии. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов. В своем заявлении Бречалов подчеркнул что регион атакован двумя беспилотниками. Сейчас ликвидируются последствия атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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