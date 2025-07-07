В Кремле призвали Азербайджан не отказываться от сотрудничества с РФ: что сказал Песков 7 июля

Москва считает необходимым сохранять партнерские и союзнические отношения с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские дипломаты ведут активную работу с азербайджанской стороной по вопросу освобождения задержанных россиян.
Также Песков уточнил, что отставка бывшего министра транспорта Романа Старовойта не связана с «утратой доверия». Это и другие заявления Пескова — в материале URA.RU.
Отношения Россия и Азербайджана
Москва убеждена в необходимости сохранения партнерских отношений с Азербайджаном, заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он отметил, что российские дипломаты активно взаимодействуют с азербайджанской стороной по вопросу освобождения задержанных россиян.
Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов поддерживают контакт с азербайджанскими коллегами. По словам представителя Кремля, обе страны связывает общая история и будущее, а возникающие разногласия должны решаться в конструктивном ключе.
Ответ Кремля на угрозы Трампа повысить пошлины союзникам БРИКС
Песков подчеркнул, что взаимодействие стран-участниц БРИКС никогда не было нацелено против других государств. Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об антиамериканской направленности БРИКС. По словам Пескова, БРИКС является уникальным форматом сотрудничества стран со схожими подходами.
Увольнение Старовойта
Пресс-секретарь президента пояснил, что в указе президента об отставке экс-министра транспорта Романа Старовойта не было формулировки «утрата доверия». Назначение Андрея Никитина на должность исполняющего обязанности главы Минтранса Песков объяснил его профессиональными качествами, которые лучше всего подходят для текущих задач ведомства.
Визит Кириенко на съезд КПРФ
Песков опроверг утверждения, что присутствие первого заместителя руководителя администрации президента Сергей Кириенко на съезде КПРФ в подмосковных «Снегирях» было необычным событием. Он заявил, что представители власти регулярно посещают съезды крупных партий, а поздравление председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с переизбранием — стандартная практика.
Ситуация с «Южуралзолотом»
На вопрос о возможном изъятии активов «Южуралзолото» компании Песков ответил, что комментирование этой темы не входит в компетенцию администрации президента. Представитель Кремля воздержался от дальнейших комментариев.
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