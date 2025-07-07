Политолог раскрыл смысл угроз Трампа в адрес участников БРИКС

Политолог Тимофей Бордачев объяснил, в чем смысл угроз Дональда Трампа о введении пошлин против стран БРИКС. По его словам, это не анонс мер, а обычная для Трампа форма приглашения стран к переговорам.
«При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС — это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», — заявил Бордачев. Его слова проводит деловая газета «Взгляд».
Также Тимофей Бордачев добавил, что у стран БРИКС нет цели противостоять кому-либо, в том числе и США. Просто действия могу мешать политике Вашингтона, в том числе, извлекать ренту из происходящих в мире процессов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сотрудничество стран БРИКС не направлено против третьих государств, несмотря на заявления Дональда Трампа о введении 10% пошлин для союзников объединения. Трамп ранее сообщал о планах уведомлять иностранные государства о возможных тарифных мерах, отмечая, что такие шаги связаны с поддержкой БРИКС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.