Политолог раскрыл смысл угроз Трампа в адрес участников БРИКС

Политолог Бордачев: угрозы Трампа о введении пошлин - приглашение к переговорам
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Действия БРИКС могут мешать действиям Вашингтона, заявил политолог
Действия БРИКС могут мешать действиям Вашингтона, заявил политолог Фото:

Политолог Тимофей Бордачев объяснил, в чем смысл угроз Дональда Трампа о введении пошлин против стран БРИКС. По его словам, это не анонс мер, а обычная для Трампа форма приглашения стран к переговорам.

«При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС — это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», — заявил Бордачев. Его слова проводит деловая газета «Взгляд».

Также Тимофей Бордачев добавил, что у стран БРИКС нет цели противостоять кому-либо, в том числе и США. Просто действия могу мешать политике Вашингтона, в том числе, извлекать ренту из происходящих в мире процессов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сотрудничество стран БРИКС не направлено против третьих государств, несмотря на заявления Дональда Трампа о введении 10% пошлин для союзников объединения. Трамп ранее сообщал о планах уведомлять иностранные государства о возможных тарифных мерах, отмечая, что такие шаги связаны с поддержкой БРИКС.

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Политолог Тимофей Бордачев объяснил, в чем смысл угроз Дональда Трампа о введении пошлин против стран БРИКС. По его словам, это не анонс мер, а обычная для Трампа форма приглашения стран к переговорам. «При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС — это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», — заявил Бордачев. Его слова проводит деловая газета «Взгляд». Также Тимофей Бордачев добавил, что у стран БРИКС нет цели противостоять кому-либо, в том числе и США. Просто действия могу мешать политике Вашингтона, в том числе, извлекать ренту из происходящих в мире процессов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сотрудничество стран БРИКС не направлено против третьих государств, несмотря на заявления Дональда Трампа о введении 10% пошлин для союзников объединения. Трамп ранее сообщал о планах уведомлять иностранные государства о возможных тарифных мерах, отмечая, что такие шаги связаны с поддержкой БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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