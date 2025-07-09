Мэр Пинаев озаботился на «Иннопроме» вопросом кадров для тагальских предприятий. Видео

Пинаев обсудил будущее профессионального образования на выставке ИННОПРОМ-2025
© Служба новостей «URA.RU»
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На ИННОПРОМе Свердловская область подписала около 50 соглашений на общую сумму, превышающую 65 миллиардов рублей
На ИННОПРОМе Свердловская область подписала около 50 соглашений на общую сумму, превышающую 65 миллиардов рублей Фото:

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025, которая проходит в Екатеринбурге с 7 по 11 июля, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил будущее профессионального образования и кадровое обеспечение экономики региона. Об этом он рассказал на своей официальной странице в соцсети.

«В рамках выставки принял участие в панельной дискуссии Ассоциации „Города Урала“ и заседании Координационного совета правительства Свердловской области по вопросам кадрового обеспечения экономики и развития профессионального образования», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале. Также мэр отметил участие тагильских предприятий на форуме, среди которых Уралвагонзавод, ЕВРАЗ НТМК и производитель спортивной одежды «Евразен».

В рамках выставки также было подписано соглашение между администрацией города и банком ПСБ. Пинаев отметил, что в Свердловской области правительственными структурами, представителями бизнеса и органами местного самоуправления было подписано около 50 соглашений на общую сумму, превышающую 65 миллиардов рублей. Данные договоренности ориентированы на стимулирование социально-экономического прогресса региона.

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На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025, которая проходит в Екатеринбурге с 7 по 11 июля, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил будущее профессионального образования и кадровое обеспечение экономики региона. Об этом он рассказал на своей официальной странице в соцсети. «В рамках выставки принял участие в панельной дискуссии Ассоциации „Города Урала“ и заседании Координационного совета правительства Свердловской области по вопросам кадрового обеспечения экономики и развития профессионального образования», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале. Также мэр отметил участие тагильских предприятий на форуме, среди которых Уралвагонзавод, ЕВРАЗ НТМК и производитель спортивной одежды «Евразен». В рамках выставки также было подписано соглашение между администрацией города и банком ПСБ. Пинаев отметил, что в Свердловской области правительственными структурами, представителями бизнеса и органами местного самоуправления было подписано около 50 соглашений на общую сумму, превышающую 65 миллиардов рублей. Данные договоренности ориентированы на стимулирование социально-экономического прогресса региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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