На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025, которая проходит в Екатеринбурге с 7 по 11 июля, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил будущее профессионального образования и кадровое обеспечение экономики региона. Об этом он рассказал на своей официальной странице в соцсети.
«В рамках выставки принял участие в панельной дискуссии Ассоциации „Города Урала“ и заседании Координационного совета правительства Свердловской области по вопросам кадрового обеспечения экономики и развития профессионального образования», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале. Также мэр отметил участие тагильских предприятий на форуме, среди которых Уралвагонзавод, ЕВРАЗ НТМК и производитель спортивной одежды «Евразен».
В рамках выставки также было подписано соглашение между администрацией города и банком ПСБ. Пинаев отметил, что в Свердловской области правительственными структурами, представителями бизнеса и органами местного самоуправления было подписано около 50 соглашений на общую сумму, превышающую 65 миллиардов рублей. Данные договоренности ориентированы на стимулирование социально-экономического прогресса региона.
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