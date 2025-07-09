09 июля 2025

Коттедж почти за 100 миллионов рублей продают в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге продают коттедж без отделки за 94,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом находиться в закрытом коттеджном поселке (Архивное фото)
Дом находиться в закрытом коттеджном поселке (Архивное фото) Фото:

В элитном поселке Карасьеозерский (Екатеринбург) продают коттедж площадью 800 квадратных метров за 94,5 миллиона рублей. Дом без отделки, который «говорит за вас», стоит на 14 сотках. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Этот дом не рассказывает о вас — он говорит за вас. Без отделки. Без ограничений. С абсолютным потенциалом», — написано в объявлении. Коттедж построен на скалистом участке земли и представляет собой монолитную конструкцию с высокими потолками и большими окнами.

Участок кружен приватной благоустроенной территорией с возможностью обустройства сада, террас, бассейна и смотровой площадки. Дом находиться на охраняемой закрытой территории. До центра Екатеринбурга можно добраться за 15 минут на автомобиле.

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В элитном поселке Карасьеозерский (Екатеринбург) продают коттедж площадью 800 квадратных метров за 94,5 миллиона рублей. Дом без отделки, который «говорит за вас», стоит на 14 сотках. Объявление появилось на сайте «Авито». «Этот дом не рассказывает о вас — он говорит за вас. Без отделки. Без ограничений. С абсолютным потенциалом», — написано в объявлении. Коттедж построен на скалистом участке земли и представляет собой монолитную конструкцию с высокими потолками и большими окнами. Участок кружен приватной благоустроенной территорией с возможностью обустройства сада, террас, бассейна и смотровой площадки. Дом находиться на охраняемой закрытой территории. До центра Екатеринбурга можно добраться за 15 минут на автомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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