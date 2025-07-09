В элитном поселке Карасьеозерский (Екатеринбург) продают коттедж площадью 800 квадратных метров за 94,5 миллиона рублей. Дом без отделки, который «говорит за вас», стоит на 14 сотках. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Этот дом не рассказывает о вас — он говорит за вас. Без отделки. Без ограничений. С абсолютным потенциалом», — написано в объявлении. Коттедж построен на скалистом участке земли и представляет собой монолитную конструкцию с высокими потолками и большими окнами.
Участок кружен приватной благоустроенной территорией с возможностью обустройства сада, террас, бассейна и смотровой площадки. Дом находиться на охраняемой закрытой территории. До центра Екатеринбурга можно добраться за 15 минут на автомобиле.
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