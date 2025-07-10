Пашинян и Алиев решили наладить отношения между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Абу-Даби переговоры по вопросам нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«...Были обсуждены различные аспекты повестки дня по нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», — передала пресс-служба. Кроме того, стороны подтвердили, что двусторонние переговоры остаются наиболее эффективным механизмом для урегулирования всех вопросов, связанных с нормализацией отношений, и договорились продолжить конструктивный диалог.
Лидеры отметили достигнутый прогресс по вопросу границ. Также была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении мер доверия между странами. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана выразили благодарность президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за теплый прием и организацию встречи.
Сегодня, 10 июля, в Абу-Даби прошла встреча между Алиевым и Пашиняном. Армянское правительство опубликовало фотографию, на которой присутствуют лидеры стран, а также вице-премьеры, главы МИД и другие высокопоставленные чиновники, передает «360.ru».
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