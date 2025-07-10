Алкоголь, наркотики и удостоверения: кто из политэлит ХМАО оказался самым злостным нарушителем ПДД

Поездка вице-мэра Югорска Романа Ефимова в состоянии алкогольного опьянения стала на этой неделе одной из самых обсуждаемых тем в ХМАО. Чиновник сохранил пост, но был исключен из рядов единороссов. Источники в силовых структурах сообщали, что Ефимов катался с дозой алкоголя, втрое превышающей норму, на квадроцикле вместе с семьей, пока его не остановил патруль. Журналисты URA.RU собрали подборку самых резонансных историй из судебной картотеки о других чиновниках и депутатах, грубо нарушивших правила дорожного движения.
Мэр в кювете
В 2023 году отставка главы Березовского района Павла Артеева всколыхнула общественность. На своей личной странице «Вконтакте» он признался, что был задержан сотрудниками госавтоинспекции в поселке Березово на улице Шмидта. Его внедорожник угодил в кювет. Артеев отказался от освидетельствования. История стала достоянием общественности уже через три дня, после чего и был опубликован тот самый пост.
«У Артеева состоялась беседа с бывшим первым замом губернатора ХМАО Алексеем Шипиловым. После этого он подал в отставку», — сообщает инсайдер. Артеев лишился не только поста, но и прав.
«Корочки» не помогли
Первого секретаря районной ячейки КПРФ Вячеслава Желонина поймали на пьяной езде по Нефтеюганску. Источники URA.RU сообщали, что он предъявил сотрудникам ДПС удостоверение общественного помощника депутата Госдумы Николая Езерского. Однако должного впечатления на полицейских «корочки» не произвели. Желонин оказался рецидивистом — его и раньше ловили в нетрезвом состоянии за рулем. Поэтому ему пришлось отсидеть двое суток — такое наказание вынес коммунисту районный суд.
Нижневартовские депутаты тоже отличились
Депутат гордумы Руслан Куштанов 1 декабря 2024 года совершил тройное ДТП. Его «Инфинити» влетел в стоящую в ожидании поворота «Хонду». Пострадал также и седан, который в этот момент находился на перекрестке. Кроссовер депутата опознали в соцсетях по номерам, а видео утекло в соцсети. Куштанов заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей и был исключен из «Единой России». Однако мандат, который он получил всего за год до аварии на довыборах, сохранил.
Старожилы Нижневартовска припоминают еще один скандальный инцидент с единороссом. В далеком 2016 году [теперь уже бывший] депутат Николай Книжников разъезжал по городу на своем «Аутлендере» и попался сотрудникам ДПС. Выяснилось, что Книжникова годом ранее уже лишали прав — и тоже за вождение в нетрезвом состоянии. Несмотря на то, что депутат на сей раз оказался трезвым, езду без водительского удостоверения засчитали как рецидив. Его тоже оштрафовали на 30 тысяч рублей. В следующие созывы думы Нижневартовска он не попал.
Пьяная езда не мешает награждению...
В Урае депутаты наградили благодарственным письмом бюджетника из МАУ «Культура» Александра Плотникова. За два года до этого его задержали полицейские за вождение в пьяном виде без прав. В феврале 2023 года он был задержан за пьяное вождение без прав и приговорен к 10 суткам административного ареста. Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя. Несмотря на это, в наградных материалах Думы об этом нет ни слова.
...а наркотики — получению мандата
Пожалуй, самыми эпичными отставками в ХМАО можно считать кейсы депутатов из Нефтеюганска. Сложения мандата Олега Газизова прокуратуре пришлось добиваться через суд. Надзорное ведомство оспорило его победу на выборах 2021 года незаконной. У Газизова вообще не должно было быть пассивного избирательного права из-за скандального эпизода с веществами. Полицейские поймали его в августе 2014 года на хранении крупной партии наркотиков в пепельнице автомобиля. По мнению суда, единоросс не мог участвовать в выборах в Нефтеюганскую гордуму в 2021 году — запрет в таком случае составляет 10 лет. Этот срок истек бы только в августе 2024 года. Однако три года Газизов представлял интересы избирателей, пока в дело не вмешались местные общественники.
Служебный «Мерседес» увез владельца в отпуск
Еще одного нефтеюганского народного избранника, Яна Коваля, на злоупотреблении алкоголем и наркотиками за рулем никто не ловил. И в езде без прав его не обвиняли. А вот к «Мерседесу», который он купил на бюджетные деньги, у силовиков были вопросы. Коваля отправили в отставку по утрате доверия. Подтвердила использование дорогого авто в личных целях прокуратура — народный избранник съездил на нем в отпуск и собрал на просторах России кучу штрафов.
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